Общественная палата – онлайн и не только

- Сегодня нам приходится жить в новых условиях, в связи с пандемией. Тем не менее отрадно видеть, что мы находим новые форматы работы, проведения встреч и мероприятий. Благодарю Общественную палату за активную работу и оказанное содействие в решении самых разных вопросов. Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество, - отметила Людмила Нещадим.

Председатель Общественной палаты Гатчинского района Марк Кравчук добавил, что работа палаты и ее комиссий из-за ограничительных мер не останавливалась, к примеру, заседания с самого начала карантина проходили в режиме видеоконференций.

Несмотря на сложности, связанные с коронавирусной инфекцией, жизнь идет своим чередом. С соблюдением мер предосторожности и в разрешенных форматах в Гатчинском районе достойно прошли общественно значимые мероприятия. Об итогах празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне общественности доложил заместитель главы администрации по развитию социальной сферы Роман Дерендяева, итоги выборов губернатора Ленинградской области подвела заместитель главы администрации по местному самоуправлению и внутренней политике О.П Мясникова.

Как сообщила председатель комиссии по социальной политике Людмила Голубева, рабочая группа Общественно палаты Гатчинского района продолжает подготовку к проведению круглого стола по теме «Социально-экономическое положение жителей Гатчинского муниципального района старше 70 лет». В настоящее время, в рамках подготовки к круглому столу, завершается анкетирование представителей старшего поколения гатчинцев, после чего полученная информация будет обобщена и проанализирована. По предварительным данным, основные проблемы пожилых людей – низкий доход, трудность в получении лекарств и дефицит общения.

От людей с ограниченными возможностями здоровья Людмила Голубева задала вопрос: где будет располагаться бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Местные жители обеспокоены тем, что в гатчинской поликлинике на ул. Урицкого бюро МСЭ может закрыться. Сейчас в поликлинике завершается ремонт, много помещений будет отдано под онкоцентр, а куда переедет МСЭ?

- Есть договоренность с Гатчинской клинической межрайонной больницей, что бюро МСЭ останется в стенах поликлиники до того момента, пока не будет найдено для него подходящее помещение, - заверила Людмила Нещадим и сообщила, что сейчас рассматриваются различные варианты в Гатчине.

В юбилейный год Общественная палата Гатчинского района провела конкурс «Нет в районе семьи такой, где не памятен свой герой». Всего к участию в конкурсе допущено 13 работ гатчинских школьников, в которых описаны судьбы 49-ти взрослых и 9-ти детей – участников войны. Итоги конкурса подведены еще в апреле, но из-за карантина наградить победителей не удалось. Дипломы и грамоты отправятся в школы, где и будут вручены. Первые места в трех возрастных категориях заняли: учащийся 4-го класса Гатчинского лицея № 3 Григорий Лаздовский, учащийся 5-го класса Гатчинской школы № 1 Федор Родионов, учащаяся 9-го класса Коммунарской школы № 1 Анастасия Малык.

В составе Общественно палаты Гатчинского района работает много энергичных молодых людей. Руководитель поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев пригласил всех желающих пополнить ряды волонтеров: в октябре отряд «Искра» совместно со спортивно-патриотическим клубом «Воевода» начал первый этап реализации проекта «Цитадель».

Как рассказал Андрей Клементьев, благодаря главе администрации Кобринского поселения Вячеславу Федорченко, участники проекта приступили к благоустройству ЖБОТа, находящегося неподалеку от деревни Пижма. С помощью экскаватора были разровнены земляные валы и выкопан вход в амбразуру. В следующие выходные волонтеры приступят к очистке грунта внутри ЖБОТа.



