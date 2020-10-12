Общественная палата – онлайн и не только

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Сегодня нам приходится жить в новых условиях, в связи с пандемией. Тем не менее
отрадно видеть, что мы находим новые форматы работы, проведения встреч и
мероприятий. Благодарю Общественную палату за активную работу и оказанное
содействие в решении самых разных вопросов. Рассчитываю на дальнейшее
плодотворное сотрудничество, - отметила Людмила Нещадим.
Председатель
Общественной палаты Гатчинского района Марк Кравчук добавил, что работа палаты
и ее комиссий из-за ограничительных мер не останавливалась, к примеру,
заседания с самого начала карантина проходили в режиме видеоконференций.
Несмотря
на сложности, связанные с коронавирусной инфекцией, жизнь идет своим чередом. С
соблюдением мер предосторожности и в разрешенных форматах в Гатчинском районе
достойно прошли общественно значимые мероприятия. Об итогах празднования
75-летия Победы в Великой Отечественной войне общественности доложил
заместитель главы администрации по развитию социальной сферы Роман Дерендяева,
итоги выборов губернатора Ленинградской области подвела заместитель главы
администрации по местному самоуправлению и внутренней политике О.П Мясникова.
Как
сообщила председатель комиссии по социальной политике Людмила Голубева, рабочая
группа Общественно палаты Гатчинского района продолжает подготовку к проведению
круглого стола по теме «Социально-экономическое положение жителей Гатчинского
муниципального района старше 70 лет». В настоящее время, в рамках подготовки к
круглому столу, завершается анкетирование представителей старшего поколения
гатчинцев, после чего полученная информация будет обобщена и проанализирована.
По предварительным данным, основные проблемы пожилых людей – низкий доход,
трудность в получении лекарств и дефицит общения.
От
людей с ограниченными возможностями здоровья Людмила Голубева задала вопрос:
где будет располагаться бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Местные жители
обеспокоены тем, что в гатчинской поликлинике на ул. Урицкого бюро МСЭ может
закрыться. Сейчас в поликлинике завершается ремонт, много помещений будет
отдано под онкоцентр, а куда переедет МСЭ?
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Есть договоренность с Гатчинской клинической межрайонной больницей, что бюро
МСЭ останется в стенах поликлиники до того момента, пока не будет найдено для
него подходящее помещение, - заверила Людмила Нещадим и сообщила, что сейчас
рассматриваются различные варианты в Гатчине.
В
юбилейный год Общественная палата Гатчинского района провела конкурс «Нет в
районе семьи такой, где не памятен свой герой». Всего к участию в конкурсе
допущено 13 работ гатчинских школьников, в которых описаны судьбы 49-ти
взрослых и 9-ти детей – участников войны. Итоги конкурса подведены еще в
апреле, но из-за карантина наградить победителей не удалось. Дипломы и грамоты
отправятся в школы, где и будут вручены. Первые места в трех возрастных
категориях заняли: учащийся 4-го класса Гатчинского лицея № 3 Григорий
Лаздовский, учащийся 5-го класса Гатчинской школы № 1 Федор Родионов, учащаяся
9-го класса Коммунарской школы № 1 Анастасия Малык.
В
составе Общественно палаты Гатчинского района работает много энергичных молодых
людей. Руководитель поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев пригласил всех
желающих пополнить ряды волонтеров: в октябре отряд «Искра» совместно со
спортивно-патриотическим клубом «Воевода» начал первый этап реализации проекта
«Цитадель».
Как
рассказал Андрей Клементьев, благодаря главе администрации Кобринского
поселения Вячеславу Федорченко, участники проекта приступили к благоустройству
ЖБОТа, находящегося неподалеку от деревни Пижма. С помощью экскаватора были
разровнены земляные валы и выкопан вход в амбразуру. В следующие выходные
волонтеры приступят к очистке грунта внутри ЖБОТа.