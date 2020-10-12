Парки развлечений в «красной» зоне возобновят работу. Но с обязательным использованием масок

9 октября внесены изменения в постановление правительства Ленинградской области в части ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

В первой («красной») зоне разрешена деятельность парков развлечений, но исключительно за пределами зданий. Обязательное условие – использование масок и соблюдение социальной дистанции.

Детские развлекательные центры и игровые комнаты в той же «красной» зоне могут работать при условии единовременного нахождения в помещениях не более одного человека на 4 кв. метра и не более 12 человек в общем с обязательным использованием масок.

На сегодняшний день в первой («красной») зоне находятся Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы.