Парки развлечений в «красной» зоне возобновят работу. Но с обязательным использованием масок

Парки развлечений в «красной» зоне возобновят работу. Но с обязательным использованием масок

В «красной» зоне открыты уличные парки развлечений и детские игровые центры с ограничением по заполняемости.

Рубрики : COVID-19     12 Oct 2020

9 октября внесены изменения в постановление правительства Ленинградской области в части ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

В первой («красной») зоне разрешена деятельность парков развлечений, но исключительно за пределами зданий. Обязательное условие – использование масок и соблюдение социальной дистанции.

Детские развлекательные центры и игровые комнаты в той же «красной» зоне могут работать при условии единовременного нахождения в помещениях не более одного человека на 4 кв. метра и не более 12 человек в общем с обязательным использованием масок.

На сегодняшний день в первой («красной») зоне находятся Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы.

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