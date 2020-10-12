В России пройдет Неделя финансовой грамотности

Дата проведения: c 24 по 31 октября 2020 года.

ЦЕЛЬ: обеспечить массовое распространение просветительской и достоверной информации, необходимой для грамотного решения финансовых вопросов в период посткоронакризиса.

АУДИТОРИЯ: россияне различных возрастных категорий, семейного и социального положения (включая школьников, студентов, взрослых и пенсионеров).

ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ: АНО «Национальный центр финансовой грамотности» (организатор Всероссийских недель финансовой грамотности с 2005г.) при поддержки Проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ»

Участники Недели смогут:

- Посетить семейный финансовый фестиваль 24-25 октября, который откроет Всероссийскую неделю финансовой грамотности и предложит детям, школьникам и подросткам, а также их родителям, воспитателям и педагогам со всей России стать жителями виртуального города финансовой грамотности с более 50 бесплатными активностями на тему финансовой грамотности.

- Принять участие в цикле открытых онлайн встреч по важным личным финансовым вопросам с ведущими экспертами страны и возможность задавать вопросы. Встречи проведут и ответят на вопросы специалисты Роспотребнадзора, МГУ им. М.В. Ломоносова, Финансового университета, ФинПотребСоюза, Национального университета «Высшая школа экономики», Национального бюро кредитных историй, Центрального банка Российской Федерации, МВД, Пенсионного фонда России, Платежной системы Мир, Сбербанка России, а также консультанты по финансовой грамотности.

- Поступить на онлайн курс по финансовой грамотности для взрослых и для детей.

- Посетить увлекательные и познавательные экскурсии: Музей денег в Москве, Музей Финансовых пирамид в Томске, самое инновационное отделение Сбербанка -деньгохранилище, центр Мира.

- Узнать все о доступных и полезных возможностях и повысить уровень финансовой грамотности в своем регионе.

- Поучаствовать в интеллектуально – развлекательной викторине с вопросами по финансовой грамотности «Я и «Мир» против мошенничества».

- Решить логические задачи, чтобы выбраться из квест-комнаты, используя различные предметы и находя подсказки.

- Узнать «Легко ли вас обмануть мошенникам?», пройдя онлайн тест.

- Поиграть в игру «Вклад», которая научит планировать, принимать финансовые решения, критически мыслить и оценивать рентабельность своих вложений в условиях, приближенных к реальной̆ жизни.

- Воспользоваться обширной библиотекой материалов.

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Подробности на сайте: http://www.week.vashifinancy.ru/