Ленинградская область развивает туризм

Как
рассказали в комитете Ленинградской области по туризму, одним из самых
масштабных проектов, стартовавших в этом году в Ленинградской области, стал
межрегиональный маршрут «Государева дорога», проходящий по трассам М10 «Россия»
и М11 «Нева». Протяженность знаменитого тракта, связавшего Санкт-Петербург и
Москву еще по указу Петра I, сегодня составляет 777 км. Дорога проходит через
территории четырех областей: Московской, Тверской, Ленинградской и
Новгородской.
Еще один
туристский маршрут для пеших, конных и велосипедных экскурсий был открыт на
территории дворцово-паркового ансамбля усадьбы
Демидовых в Тайцах Гатчинского района.
Большое
внимание в этом туристическом сезоне было уделено созданию экологических
маршрутов на особо охраняемых природных территориях. Так, протяжённость
маршрута в заказнике «Гряда Вярямянселькя» увеличилась с 7 до 11 км, были
созданы объекты инфраструктуры, для удобства прохождения маршрута возведено два
новых моста через реку Волчья. Открыты экологические маршруты на Колтушских
высотах ─ новый круговой веломаршрут, протяженностью 4 км, Токсовских высотах ─
кольцевой пешеходно-велосипедный маршрут протяженностью 3,9 км, экотропы на
территории памятника природы «Река Рагуша» и природного парка «Вепсский лес», а
также военно-исторический маршрут на
территории заказника «Раковые озёра».
В следующем
году работа будет продолжена. Планируется дальнейшее участие региона в проекте
«Туристский коридор «Санкт-Петербург – Сайма», в рамках которого появятся новые
маршруты, объединяющие Санкт-Петербург и Ленинградскую область с Савонлинной,
Иматрой, Лаппеенрантой и Миккели. Еще одним крупным туристским проектом,
который получит развитие в следующем году, является создание международных
маршрутов, связанных с деятельностью знаменитого русского полководца Александра Суворова ─
«Суворовские каналы – от забвения до туристической крепости».