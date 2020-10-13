Ленинградская область развивает туризм

Как рассказали в комитете Ленинградской области по туризму, одним из самых масштабных проектов, стартовавших в этом году в Ленинградской области, стал межрегиональный маршрут «Государева дорога», проходящий по трассам М10 «Россия» и М11 «Нева». Протяженность знаменитого тракта, связавшего Санкт-Петербург и Москву еще по указу Петра I, сегодня составляет 777 км. Дорога проходит через территории четырех областей: Московской, Тверской, Ленинградской и Новгородской.

Еще один туристский маршрут для пеших, конных и велосипедных экскурсий был открыт на территории дворцово-паркового ансамбля усадьбы Демидовых в Тайцах Гатчинского района.

Большое внимание в этом туристическом сезоне было уделено созданию экологических маршрутов на особо охраняемых природных территориях. Так, протяжённость маршрута в заказнике «Гряда Вярямянселькя» увеличилась с 7 до 11 км, были созданы объекты инфраструктуры, для удобства прохождения маршрута возведено два новых моста через реку Волчья. Открыты экологические маршруты на Колтушских высотах ─ новый круговой веломаршрут, протяженностью 4 км, Токсовских высотах ─ кольцевой пешеходно-велосипедный маршрут протяженностью 3,9 км, экотропы на территории памятника природы «Река Рагуша» и природного парка «Вепсский лес», а также военно-исторический маршрут на территории заказника «Раковые озёра».

В следующем году работа будет продолжена. Планируется дальнейшее участие региона в проекте «Туристский коридор «Санкт-Петербург – Сайма», в рамках которого появятся новые маршруты, объединяющие Санкт-Петербург и Ленинградскую область с Савонлинной, Иматрой, Лаппеенрантой и Миккели. Еще одним крупным туристским проектом, который получит развитие в следующем году, является создание международных маршрутов, связанных с деятельностью знаменитого русского полководца Александра Суворова ─ «Суворовские каналы – от забвения до туристической крепости».