В Войсковицкой школе продолжается реновация

Войсковицкая школа № 1 открылась в 1972 года и уже давно была готова к капитальному ремонту. Обновление старого здания школы началось 1 августа текущего года. Экскурсию по стройплощадке для гостей, среди которых были глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, провела директор учебного учреждения Татьяна Артюх.

Руководитель учреждения рассказала, что окончание ремонта запланировано на середину августа 2021 года. По словам представителя компании-подрядчика «Маяк» Николая Рябова, на сегодняшний день уже выполнено 45 % от запланированного объема работ.

Речь идет о замене всех коммуникаций – электрических сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, отопления. На первом этаже здания смонтирована новая система электроснабжения, стены оштукатурены и подготовлены под покраску, на полах уже залита стяжка, и они готовы к укладке линолеума и плитки. Вокруг здания сделана новая отмостка и оштукатурен цоколь. Рабочие установили 58 новых оконных блоков, остальные были заменены ранее. Сегодня строители ждут поставки дверей, чтобы приступить к их установке, после чего приступят к сборке навесных потолков.

В связи с тем, что школа рассчитана на 430 детей, а в ней обучаются 559 человек, на первом этаже здания обустроены дополнительные помещения под учебные классы, появятся они и на втором этаже.

После ремонта туалетов будет три, а не два, как было ранее: женский, мужской и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, до конца текущего года будут отремонтированы крыша, входная зона и заднее крыльцо, установят пандусы. На следующем этапе отремонтируют второй этаж школы.

Общая сумма контракта составляет 91,1 млн рублей, из них 52,8 млн рублей выделены из областного бюджета, 38,3 – из местного бюджета.

В связи с проведением ремонтных работ учащиеся начальной школы временно переведены в помещения структурного подразделения – детский сад. Среднее и старшее звено учатся на втором этаже школы.

После окончания ремонтных работ, в ходе отдельных закупок, будет приобретено новое оборудование для пищеблока, мебель, компьютерная техника.

Глава районной администрации Людмила Нещадим и председатель комитета образования Людмила Глыбина приняли решение запланировать ремонт фасада школы и благоустройство территории на 2022 год.