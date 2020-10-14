Награды дружногорских дзюдоистов

Награды дружногорских дзюдоистов

В Череповце в минувшие выходные прошло Первенство Северо-Западного федерального округа среди юношей и девушек до 21 года и до 18 лет по дзюдо. Гатчинский район достойно представили воспитанники Дружногорского физкультурно-спортивного центра «Росич».

Рубрики : Спорт     14 Oct 2020

Сергей Шайтан и Владислав Шарангия стали серебряными призерами первенства, а Даниил Коновалов завоевал бронзу.

Поздравляем спортсменов с достойными результатами и желаем успехов на первенстве России!

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