Награды дружногорских дзюдоистов

Сергей Шайтан и Владислав Шарангия стали серебряными призерами первенства, а Даниил Коновалов завоевал бронзу.
Поздравляем спортсменов с достойными результатами и
желаем успехов на первенстве России!
В Череповце в минувшие выходные прошло Первенство Северо-Западного федерального округа среди юношей и девушек до 21 года и до 18 лет по дзюдо. Гатчинский район достойно представили воспитанники Дружногорского физкультурно-спортивного центра «Росич».
Сергей Шайтан и Владислав Шарангия стали серебряными призерами первенства, а Даниил Коновалов завоевал бронзу.
Поздравляем спортсменов с достойными результатами и
желаем успехов на первенстве России!
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