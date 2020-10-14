В Ленинградской области вдвое увеличилось количество браков

В Ленинградской области вдвое увеличилось количество браков

В Ленинградской области с июня вдвое увеличилось количество браков. Если в первый летний месяц союзы любви заключила 491 пара, то в сентябре органы ЗАГС Ленинградской области зарегистрировали уже 809 актов гражданского состояния.

Рубрики : Общество     14 Oct 2020

Всего за 4 месяца, с июня по сентябрь, в регионе узаконила отношения 2 901 пара. Пик свадеб пришелся на август ─ в этот период в регионе образовались 855 новых семейных союзов.

В Гатчине 353 пары создали семьи, во Всеволожске —237. Активнее всего вступали в семейные союзы в Выборге — здесь было зарегистрировано 385 браков.

Самыми популярными датами для свадеб в этом году стали 28 августа — в этот день узами брака сочетали 142 пары и 18 сентября — 141 пару.

По данным управления записи актов гражданского состояния Ленинградской области, в регионе девушки чаще вступают в брак в возрасте от 22 до 25 лет, мужчины ─ от 30 до 33 лет.

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