В Ленинградской области вдвое увеличилось количество браков

Всего за 4 месяца, с июня по сентябрь, в регионе
узаконила отношения 2 901 пара. Пик свадеб пришелся на август ─ в этот период в
регионе образовались 855 новых семейных союзов.
В Гатчине 353 пары создали семьи, во Всеволожске
—237. Активнее всего вступали в семейные союзы в Выборге — здесь было
зарегистрировано 385 браков.
Самыми популярными датами для свадеб в этом году
стали 28 августа — в этот день узами брака сочетали 142 пары и 18 сентября —
141 пару.
По данным управления записи актов гражданского
состояния Ленинградской области, в регионе девушки чаще вступают в брак в возрасте
от 22 до 25 лет, мужчины ─ от 30 до 33 лет.