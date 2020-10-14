Волонтёры возобновили помощь жителям региона

Волонтёры возобновили помощь жителям региона

В Ленинградской области вновь начал работу штаб акции взаимопомощи #МыВместе.

Рубрики : Общество     14 Oct 2020

Пожилые ленинградцы и люди с ограниченными возможностями по здоровью, которым нужна помощь с покупкой продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, оплатой услуг ЖКХ и в решении других бытовых вопросов, могут обратиться по телефонам единых диспетчерских  «Горячей линии»: 8 (800) 200-34-11.

Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области сейчас формирует волонтерские штабы проекта #МыВместе во всех районах региона. Желающим присоединиться к акции и стать волонтерами проекта необходимо пройти регистрацию на сайте «Добро.ру» https://dobro.ru/event/10015902#vacancies. Все добровольцы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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