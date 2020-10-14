Волонтёры возобновили помощь жителям региона

Пожилые ленинградцы и люди с ограниченными
возможностями по здоровью, которым нужна помощь с покупкой продуктов, лекарств,
товаров первой необходимости, оплатой услуг ЖКХ и в решении других бытовых
вопросов, могут обратиться по телефонам единых диспетчерских «Горячей линии»: 8 (800) 200-34-11.
Ресурсный добровольческий центр Ленинградской
области сейчас формирует волонтерские штабы проекта #МыВместе во всех районах
региона. Желающим присоединиться к акции и стать волонтерами проекта необходимо
пройти регистрацию на сайте «Добро.ру» https://dobro.ru/event/10015902#vacancies.
Все добровольцы будут обеспечены средствами
индивидуальной защиты.