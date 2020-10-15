Дорожные службы в Ленинградской области готовятся к первому снегу

По прогнозу центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в Ленинградской области опустится до -1 градуса, в ряде районов возможен снег с дождем. Порывы ветра будут достигать девяти метров в секунду.

Одновременно на линию готовы выйти до двухсот единиц спецтехники.

Дорожники просят водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и пропускать машины экстренных служб.

Для автомобилистов в Ленобласти работает круглосуточная «горячая» линия «Ленавтодора» — 8(812) 251-42-84. Заявки также принимаются на электронную почту disp@ленавтодор.рф