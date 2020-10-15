Годовая инфляция в Ленинградской области в сентябре составила 3,1%

Замедление инфляции в области в основном обусловлено ростом предложения на некоторых товарных рынках, а также временным снижением спроса на ряд услуг в связи с обострением эпидемиологической ситуации. При этом замедление инфляции сдерживалось ослаблением рубля и низким урожаем отдельных сельскохозяйственных культур.

Таблица. Основные показатели инфляции

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Март 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Инфляция 2,4 2,4 3,0 3,2 3,1 Базовая инфляция 2,6 2,4 2,8 2,9 2,9 Продовольственная инфляция, из них: 2,5 3,1 3,3 3,3 3,0 плодоовощная продукция -1,9 0,9 5,2 7,4 7,3 Непродовольственная инфляция 2,2 2,3 2,7 2,8 3,0 Инфляция в сфере услуг, из них: 2,6 1,7 3,0 3,5 3,5 ЖКХ 1,5 1,4 3,1 3,1 3,1 пассажирский транспорт 3,1 -2,5 -2,8 -1,2 -2,7

Источник: Росстат

Годовая продовольственная инфляция в регионе в сентябре снизилась до 3,0% после 3,3% в августе. Основной вклад в ее снижение внесла динамика цен на молоко и молочную продукцию, мясо птицы, общественное питание.

Реализация ряда инвестиционных проектов в регионе способствовала увеличению выпуска молочной продукции. В результате подешевело питьевое молоко, а рост цен на сыр, сметану и творог замедлился. Также по причине высокой насыщенности рынка продукцией птицефабрик в сентябре продолжило дешеветь куриное мясо. Ухудшение эпидемиологической обстановки ограничило восстановление спроса населения на услуги общественного питания. В итоге цены на продукцию кафе, столовых, закусочных и других организаций быстрого обслуживания в годовом выражении снизились.

В то же время сдерживал снижение продовольственной инфляции рост цен на сахар, связанный с низким урожаем сахарной свеклы из-за сокращения посевных площадей в текущем году.

Непродовольственная инфляция в сентябре составила 3,0% после 2,8% в августе. Ослабление рубля, произошедшее в августе-сентябре, привело к подорожанию импортной продукции и к повышению издержек производителей, использующих импортные комплектующие. Это способствовало ускорению роста цен на парфюмерно-косметические и медицинские товары, а также замедлению снижения цен на средства связи. Дополнительным фактором стал повышенный спрос на смартфоны на фоне появления новых моделей популярных марок. А спрос на термометры вырос в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.

Годовая инфляция в сфере услуг в сентябре сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,5%. При этом продолжили дешеветь услуги пассажирского транспорта – несмотря на частичное восстановление, пассажиропоток в регионе оставался заметно ниже, чем годом ранее. В то же время оживление спроса на легковые автомобили и рост стоимости импортных запчастей из-за ослабления рубля способствовали дальнейшему повышению стоимости полиса добровольного автострахования каско.

Кроме того, в условиях пандемии зарубежные туры стали практически недоступны россиянам, в связи с чем с марта изменения цен на них не регистрировались. В результате из-за эффекта низкой базы сентября прошлого года, когда отмечалось удешевление путевок за рубеж, в сентябре текущего года наблюдалось увеличение годового прироста цен на зарубежные поездки.

В сентябре 2020 года в Северо-Западном федеральном округе годовая инфляция составила 3,6% после 3,7% в августе. На инфляцию в округе оказывали влияние разнонаправленные факторы, среди которых, с одной стороны, расширение предложения продовольственной продукции и снижение спроса на некоторые услуги, с другой – увеличение издержек производителей на фоне ослабления рубля, а также реализация отложенного спроса на отдельные непродовольственные товары.

По России в целом годовая инфляция в сентябре составила 3,7% после 3,6% в августе. Ограничивающее влияние на инфляцию в стране оказывали растущее предложение продовольствия, сдержанный спрос, низкие темпы роста регулируемых цен на отдельные услуги. Проинфляционное влияние было связано преимущественно с ослаблением рубля, отражавшимся в первую очередь на ценах на непродовольственные товары. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% к концу 2020 года.

Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации https://cbr.ru/press/regevent/?id=7915.