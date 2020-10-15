Годовая инфляция в Ленинградской области в сентябре составила 3,1%

Замедление инфляции в
области в основном обусловлено ростом предложения на некоторых товарных рынках,
а также временным снижением спроса на ряд услуг в связи с обострением
эпидемиологической ситуации. При этом замедление инфляции сдерживалось
ослаблением рубля и низким урожаем отдельных сельскохозяйственных культур.
Таблица. Основные показатели
инфляции
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Март
2020
|
Июнь
2020
|
Июль
2020
|
Август
2020
|
Сентябрь
2020
|
Инфляция
|
2,4
|
2,4
|
3,0
|
3,2
|
3,1
|
Базовая инфляция
|
2,6
|
2,4
|
2,8
|
2,9
|
2,9
|
Продовольственная инфляция, из них:
|
2,5
|
3,1
|
3,3
|
3,3
|
3,0
|
плодоовощная продукция
|
-1,9
|
0,9
|
5,2
|
7,4
|
7,3
|
Непродовольственная инфляция
|
2,2
|
2,3
|
2,7
|
2,8
|
3,0
|
Инфляция в сфере услуг, из них:
|
2,6
|
1,7
|
3,0
|
3,5
|
3,5
|
ЖКХ
|
1,5
|
1,4
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
пассажирский транспорт
|
3,1
|
-2,5
|
-2,8
|
-1,2
|
-2,7
Источник: Росстат
Годовая продовольственная инфляция
в регионе в сентябре снизилась до 3,0% после 3,3% в августе. Основной вклад в
ее снижение внесла динамика цен на молоко и молочную продукцию, мясо птицы,
общественное питание.
Реализация ряда
инвестиционных проектов в регионе способствовала увеличению выпуска молочной
продукции. В результате подешевело питьевое молоко, а рост цен на сыр, сметану
и творог замедлился. Также по причине высокой насыщенности рынка продукцией
птицефабрик в сентябре продолжило дешеветь куриное мясо. Ухудшение эпидемиологической
обстановки ограничило восстановление спроса населения на услуги общественного
питания. В итоге цены на продукцию кафе, столовых, закусочных и других
организаций быстрого обслуживания в годовом выражении снизились.
В то же время
сдерживал снижение продовольственной инфляции рост цен на сахар, связанный с
низким урожаем сахарной свеклы из-за сокращения посевных площадей в текущем
году.
Непродовольственная инфляция в сентябре
составила 3,0% после 2,8% в августе. Ослабление рубля, произошедшее в августе-сентябре,
привело к подорожанию импортной продукции и к повышению издержек
производителей, использующих импортные комплектующие. Это способствовало
ускорению роста цен на парфюмерно-косметические и медицинские товары, а также
замедлению снижения цен на средства связи. Дополнительным фактором стал
повышенный спрос на смартфоны на фоне появления новых моделей популярных марок.
А спрос на термометры вырос в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в
регионе.
Годовая инфляция в
сфере услуг в сентябре сохранилась на уровне предыдущего месяца –
3,5%. При этом продолжили дешеветь услуги пассажирского транспорта – несмотря
на частичное восстановление, пассажиропоток в регионе оставался заметно ниже,
чем годом ранее. В то же время оживление спроса на легковые автомобили и рост
стоимости импортных запчастей из-за ослабления рубля способствовали дальнейшему
повышению стоимости полиса добровольного автострахования каско.
Кроме того, в условиях
пандемии зарубежные туры стали практически недоступны россиянам, в связи с чем
с марта изменения цен на них не регистрировались. В результате из-за эффекта
низкой базы сентября прошлого года, когда отмечалось удешевление путевок за
рубеж, в сентябре текущего года наблюдалось увеличение годового прироста цен на
зарубежные поездки.
В сентябре 2020 года в
Северо-Западном федеральном округе годовая инфляция составила 3,6% после 3,7% в
августе. На инфляцию в округе оказывали влияние разнонаправленные факторы,
среди которых, с одной стороны, расширение предложения продовольственной продукции
и снижение спроса на некоторые услуги, с другой – увеличение издержек
производителей на фоне ослабления рубля, а также реализация отложенного спроса
на отдельные непродовольственные товары.
По России в целом
годовая инфляция в сентябре составила 3,7% после 3,6% в августе. Ограничивающее
влияние на инфляцию в стране оказывали растущее предложение продовольствия,
сдержанный спрос, низкие темпы роста регулируемых цен на отдельные услуги.
Проинфляционное влияние было связано преимущественно с ослаблением рубля,
отражавшимся в первую очередь на ценах на непродовольственные товары. По
прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая
инфляция составит 3,7–4,2% к концу 2020 года.
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации https://cbr.ru/press/regevent/?id=7915.