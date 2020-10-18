Новая неделя начнется со снега

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 19 октября, днем ожидается пасмурная погода, небольшой снег, +1..+3°, ветер юго-западный, умеренный. Давление немного ниже нормы.
20 октября также ожидается
пасмурная погода, небольшой снег, возможен туман; ночью и днем +3..+5°, ветер
северо-западный, умеренный.
Поэтому будьте
осторожны:
- 19 октября на
территории Ленинградской области местами ожидается налипание мокрого снега.
- 19-21 октября на
территории Ленинградской области местами ожидается гололедица.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при
обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.