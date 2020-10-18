Новая неделя начнется со снега

Новая неделя начнется со снега

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 19 октября, днем ожидается пасмурная погода, небольшой снег, +1..+3°, ветер юго-западный, умеренный. Давление немного ниже нормы.

Рубрики : Общество     18 Oct 2020

20 октября также ожидается пасмурная погода, небольшой снег, возможен туман; ночью и днем +3..+5°, ветер северо-западный, умеренный.

Поэтому будьте осторожны:

- 19 октября на территории Ленинградской области местами ожидается налипание мокрого снега.

- 19-21 октября на территории Ленинградской области местами ожидается гололедица.

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