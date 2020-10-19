Гатчинская «Галактика» - «Экспортер года»

«Для нас важен каждый
потенциальный экспортер региона: мы сопровождаем его от зарождения идеи до
формирования экспортных компетенций и заключения контракта. Благодаря такому
подходу в этом году мы уже поддержали 35 предприятий с общей суммой экспортных
контрактов почти 30 млн долларов. Наш Центр поддержки экспорта Ленинградской
области занимает второе место в России по объему поддержанного экспорта», –
отметил и.о. заместителя председателя правительства Ленинградской области –
председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий
Ялов.
Один из крупнейших
переработчиков молока в Северо-Западном регионе ГК «Галактика» ведет экспортную
деятельность с 2017 года. В прошлом году предприятию удалось заключить контракт
на поставки молока и молочных коктейлей в Китай. Всего в 2020 году жители
Поднебесной получат более 300 тон ультрапастеризованного молока разной жирности
и фирменных молочных коктейлей из Ленинградской области.