Гатчинская «Галактика» - «Экспортер года»

Гатчинская «Галактика» - «Экспортер года»

Гатчинское предприятие заняло первое место в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «Крупный бизнес». Церемония награждения победителей состоялась 17 октября в Архангельске.

Рубрики : Бизнес     19 Oct 2020

«Для нас важен каждый потенциальный экспортер региона: мы сопровождаем его от зарождения идеи до формирования экспортных компетенций и заключения контракта. Благодаря такому подходу в этом году мы уже поддержали 35 предприятий с общей суммой экспортных контрактов почти 30 млн долларов. Наш Центр поддержки экспорта Ленинградской области занимает второе место в России по объему поддержанного экспорта», – отметил и.о. заместителя председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Один из крупнейших переработчиков молока в Северо-Западном регионе ГК «Галактика» ведет экспортную деятельность с 2017 года. В прошлом году предприятию удалось заключить контракт на поставки молока и молочных коктейлей в Китай. Всего в 2020 году жители Поднебесной получат более 300 тон ультрапастеризованного молока разной жирности и фирменных молочных коктейлей из Ленинградской области.

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