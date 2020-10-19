Пора переобуться!

Минувшей ночью стихия сильнее всего разгулялась в Киришском, Лодейнопольском и Подпорожском районах. На очистке региональных трасс круглосуточно трудилось сто единиц спецтехники и рабочих. Для борьбы с гололедом на дорогах было использовано полтонны чистой соли и 30 кубометров песко-соляной смеси.

Ближайшие пять дней температура воздуха в Ленинградской области будет колебаться от -2 до +5 градусов, поэтому дорожники настоятельно советуют водителям поменять резину: при отрицательных температурах летние колеса дубеют и теряют плотное сцепление с асфальтом. В условиях аквапланирования это может стать причиной ДТП. «Ленавтодор» просит автолюбителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и пропускать машины экстренных служб.

Для жителей и автомобилистов в Ленинградской области работает круглосуточная «горячая» линия «Ленавтодора» — 8(812) 251-42-84. Заявки также принимаются на электронную почту disp@ленавтодор.рф