Пора переобуться!

Минувшей ночью стихия сильнее всего
разгулялась в Киришском, Лодейнопольском и Подпорожском районах. На очистке
региональных трасс круглосуточно трудилось сто единиц спецтехники и рабочих.
Для борьбы с гололедом на дорогах было использовано полтонны чистой соли и 30
кубометров песко-соляной смеси.
Ближайшие пять дней температура воздуха в
Ленинградской области будет колебаться от -2 до +5 градусов, поэтому дорожники
настоятельно советуют водителям поменять резину: при отрицательных температурах
летние колеса дубеют и теряют плотное сцепление с асфальтом. В условиях
аквапланирования это может стать причиной ДТП. «Ленавтодор» просит
автолюбителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и пропускать
машины экстренных служб.
Для жителей и автомобилистов в
Ленинградской области работает круглосуточная «горячая» линия «Ленавтодора» —
8(812) 251-42-84. Заявки также принимаются на электронную почту
disp@ленавтодор.рф