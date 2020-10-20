Ленинградская область собрала рекордный урожай

«У нас очень хорошие показатели этого года. Наши опасения о сохранении темпов прироста сельхозпродукции на фоне пандемии оказались напрасными. Мы видим, что с этой задачей абсолютно справился наш агропром. Хочу поблагодарить всех работников сельского хозяйства за непростую, но очень надежную и качественную работу», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На совещании с региональными органами власти и.о. заместителя председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко доложил, что в этом году практически по всем культурам — зерну, рапсу, травам, ягодам и грибам — показан небывалый рост. По итогам уборочной компании максимальную урожайность зерновых в этом году показало хозяйство «ИДАВАНГ Луга» – 63,5 ц/га, что почти в 2,5 раза выше, чем по России.

Валовый сбор рапса в этом году увеличен на 20% (6,5 тысяч тонн), урожайность выросла тоже на 20% (29,6 ц/га), что входит в число лучших показателей по России. Максимальная урожайность рапса также у ООО «ИДАВАНГ Луга» – 43,1 ц/га.

На 65% больше, чем в прошлом году собрали семян многолетних трав — средняя урожайность составила 944 тонн. Ягод собрано в 2,6 раз больше, чем в прошлом году — 155,5 тонн, в том числе садовой земляники — 100,9 тонн, малины – 36 тонн, черной смородины – 18,6 тонн. Кроме этого, собрано 57 тысяч тонн картофеля, что составляет 99%.

Для обеспечения сельскохозяйственных животных в зимний период заготовлено 428 тысяч тонн кормов.

«Такие результаты стали возможными благодаря мастерству и упорству земледельцев, применению современных сортов, технологий, техники и стабильной господдержке. С начала года АПК региона доведено более 4 млрд рублей, из них 1,26 млрд рублей в отрасли растениеводства», — добавил Олег Малащенко.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти