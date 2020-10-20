Мы ждём тебя!

Истории обучающихся в
Сиверском ресурсном центре разные. Здесь помогают детям с проблемами в
развитии, трудностями в обучении и особыми социальными нуждами, помогают
покончить с асоциальным поведением, дают шанс исправиться.
Ученику Лукашевской школы
повезло оказаться в Сиверском ресурсном центре. Поведение подростка не
позволяло продолжить обучение в родной школе, и его дальнейшая судьба могла
сложиться сурово.
10 октября представители
Лукашевской школы – директор М.А. Миронков и социальный педагог А.А. Лавова
навестили своего ученика в Сиверской. Мальчику были переданы сладкие подарки,
заботливо собранные учениками и учителями Лукашевской школы для детей центра,
открытки и рисунки, с любовью сделанные младшими учениками школы.
- Нам оказали радушный
прием с чаепитием. Мы познакомились с бытом и жизнью детского центра и
договорились о тесном сотрудничестве в образовательной и спортивной
деятельности, - рассказывает Максим Анатольевич Миронков. - Главное, что мы
увидели колоссальный труд педагогов, которые изменили нашего ученика в лучшую
сторону. Надеемся, что он скоро вернется домой в Лукаши и снова присоединится к
коллективу класса!
Фото из архива Лукашевской школы