Мы ждём тебя!

Истории обучающихся в Сиверском ресурсном центре разные. Здесь помогают детям с проблемами в развитии, трудностями в обучении и особыми социальными нуждами, помогают покончить с асоциальным поведением, дают шанс исправиться.

Ученику Лукашевской школы повезло оказаться в Сиверском ресурсном центре. Поведение подростка не позволяло продолжить обучение в родной школе, и его дальнейшая судьба могла сложиться сурово.

10 октября представители Лукашевской школы – директор М.А. Миронков и социальный педагог А.А. Лавова навестили своего ученика в Сиверской. Мальчику были переданы сладкие подарки, заботливо собранные учениками и учителями Лукашевской школы для детей центра, открытки и рисунки, с любовью сделанные младшими учениками школы.

- Нам оказали радушный прием с чаепитием. Мы познакомились с бытом и жизнью детского центра и договорились о тесном сотрудничестве в образовательной и спортивной деятельности, - рассказывает Максим Анатольевич Миронков. - Главное, что мы увидели колоссальный труд педагогов, которые изменили нашего ученика в лучшую сторону. Надеемся, что он скоро вернется домой в Лукаши и снова присоединится к коллективу класса!

Фото из архива Лукашевской школы