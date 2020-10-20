Мусорная реформа: за что ещё платить?

В расширенном заседании рабочей группы Общественной палаты Гатчинского района, сформированной для рассмотрения вопроса «О ходе реализации в Гатчинском районе реформы в сфере обращения с отходами», приняли участие специалисты профильных отделов администрации Гатчинского района, депутаты города Гатчины и сельские старосты. Вела заседание руководитель рабочей группы - председатель комиссии по вопросам общественной безопасности И.В. Цыпкайкина.

Прошел почти год, как Гатчинский район присоединился к мусорной реформе. Как сделать Ленинградскую область и Гатчинский район чище и комфортнее, обсуждали на собраниях и совещаниях, в том числе с участием регионального оператора и областных комитетов, отвечающих за реализацию реформы. И все это время звучали справедливые замечания. Пока так и не известно, что делать с начисленной платой за не оказанную услугу; как доказать, что она не оказывалась, потому что общие контейнеры, как, к примеру, в Малых Колпанах, установили за километр от дома, на дороге без тротуаров и у железнодорожного полотна. Гатчинцы хотят видеть оборудованные контейнерные площадки там, где это целесо-

образно и возможно, а где невозможно – жители многих деревень просят ввести децентрализованный метод вывоз отходов.

Как сообщила начальник отдела экономического анализа предприятий ЖКХ комитета ЖКХ администрации Гатчинского района Марина Косачева, региональный оператор уже начал работу в этом направлении.

- Мы пытаемся перевести на децентрализованный вывоз мусора четыре поселения - Веревское, Пудомягское, Таицкое и Коммунаровское. В Коммунаре, наверное, не получится, но работа ведется. В Верево и Тайцах жители уже готовы заключать договоры с региональным оператором на вывоз децентрализованным способом, - сказала Марина Косачева.

Своим опытом работы по организации вывоза ТКО в условиях «мусорной реформы» поделились руководитель управляющей компании, зампредседателя комиссии по экономическому развитию, вопросам ЖКХ, строительства, транспорта и благоустройства территорий Общественной палаты Е.И. Мень, председатель совета старост населенных пунктов Гатчинского муниципального района В.Н. Виняцский и староста д. Малые Колпаны О.М. Павлова, сумевшая первой организовать земляков, закупить индивидуальные контейнеры и перевести свою деревню на децентрализованный метод. Но вопросов и у нее много.

По-прежнему остается непонятным ценообразование при децентрализованном методе вывоза мусора. Чтобы его ввести, региональному оператору своим приказом необходимо утвердить тариф на услугу по погрузке и выгрузке индивидуального контейнера. Областная тарифная комиссия этот тариф не регулирует, поскольку это дополнительная услуга. Получается, при «сигнальном» вывозе мусора домовладение будет платить как по основному тарифу за вывоз и утилизацию мусора, так и за эту дополнительную услугу:

- В любом случае, в квитанции собственник дома будет получать стандартную плату 98,58 на человека. Вывоз индивидуального контейнера будет плюсом. Если контейнер будет вывозиться один раз в месяц, то 170 рублей за погрузку этого контейнера в машину. (Контейнер небольшой - объемом от 0,12 до 0,24 кубометров). Если два раза в месяц - 348 рублей, если четыре раза в месяц этот контейнер от дома необходимо будет вывезти - 680 рублей, - пояснила Марина Косачева.

Пока в Малые Колпаны приходят квитанции на стандартную оплату. Но если сложить количество проживающих в доме и стоимость услуги по погрузке и выгрузке индивидуального контейнера, то в месяц семья может платить за вывоз мусора по 1000-1500 рублей, а то и больше.

Рабочая группа Общественной палаты Гатчинского района считает, что «двойной платы» за вывоз мусора не должно быть. Общественники взяли этот вопрос на контроль.



