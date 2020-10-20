Мусорная реформа: за что ещё платить?

В расширенном заседании
рабочей группы Общественной палаты Гатчинского района, сформированной для
рассмотрения вопроса «О ходе реализации в Гатчинском районе реформы в сфере
обращения с отходами», приняли участие специалисты профильных отделов
администрации Гатчинского района, депутаты города Гатчины и сельские старосты.
Вела заседание руководитель рабочей группы - председатель комиссии по вопросам
общественной безопасности И.В. Цыпкайкина.
Прошел почти год, как
Гатчинский район присоединился к мусорной реформе. Как сделать Ленинградскую
область и Гатчинский район чище и комфортнее, обсуждали на собраниях и
совещаниях, в том числе с участием регионального оператора и областных
комитетов, отвечающих за реализацию реформы. И все это время звучали
справедливые замечания. Пока так и не известно, что делать с начисленной платой
за не оказанную услугу; как доказать, что она не оказывалась, потому что общие
контейнеры, как, к примеру, в Малых Колпанах, установили за километр от дома,
на дороге без тротуаров и у железнодорожного полотна. Гатчинцы хотят видеть
оборудованные контейнерные площадки там, где это целесо-
образно и возможно, а где
невозможно – жители многих деревень просят ввести децентрализованный метод
вывоз отходов.
Как сообщила начальник
отдела экономического анализа предприятий ЖКХ комитета ЖКХ администрации
Гатчинского района Марина Косачева, региональный оператор уже начал работу в
этом направлении.
- Мы пытаемся перевести
на децентрализованный вывоз мусора четыре поселения - Веревское, Пудомягское,
Таицкое и Коммунаровское. В Коммунаре, наверное, не получится, но работа
ведется. В Верево и Тайцах жители уже готовы заключать договоры с региональным
оператором на вывоз децентрализованным способом, - сказала Марина Косачева.
Своим опытом работы по
организации вывоза ТКО в условиях «мусорной реформы» поделились руководитель
управляющей компании, зампредседателя комиссии по экономическому развитию,
вопросам ЖКХ, строительства, транспорта и благоустройства территорий
Общественной палаты Е.И. Мень, председатель совета старост населенных пунктов
Гатчинского муниципального района В.Н. Виняцский и староста д. Малые Колпаны
О.М. Павлова, сумевшая первой организовать земляков, закупить индивидуальные
контейнеры и перевести свою деревню на децентрализованный метод. Но вопросов и
у нее много.
По-прежнему остается
непонятным ценообразование при децентрализованном методе вывоза мусора. Чтобы
его ввести, региональному оператору своим приказом необходимо утвердить тариф
на услугу по погрузке и выгрузке индивидуального контейнера. Областная тарифная
комиссия этот тариф не регулирует, поскольку это дополнительная услуга.
Получается, при «сигнальном» вывозе мусора домовладение будет платить как по
основному тарифу за вывоз и утилизацию мусора, так и за эту дополнительную
услугу:
- В любом случае, в
квитанции собственник дома будет получать стандартную плату 98,58 на человека.
Вывоз индивидуального контейнера будет плюсом. Если контейнер будет вывозиться
один раз в месяц, то 170 рублей за погрузку этого контейнера в машину.
(Контейнер небольшой - объемом от 0,12 до 0,24 кубометров). Если два раза в
месяц - 348 рублей, если четыре раза в месяц этот контейнер от дома необходимо
будет вывезти - 680 рублей, - пояснила Марина Косачева.
Пока в Малые Колпаны
приходят квитанции на стандартную оплату. Но если сложить количество
проживающих в доме и стоимость услуги по погрузке и выгрузке индивидуального
контейнера, то в месяц семья может платить за вывоз мусора по 1000-1500 рублей,
а то и больше.
Рабочая группа
Общественной палаты Гатчинского района считает, что «двойной платы» за вывоз
мусора не должно быть. Общественники взяли этот вопрос на контроль.