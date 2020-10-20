Россия в цифрах: как меняется страна и статистика

Обеспечить доверие статистике сегодня
могут максимально полные, точные и актуальные данные, — уверен руководитель
Росстата Павел Малков: «Мы всегда должны быть точны, оперативны и беспристрастны.
В этом и заключается главная роль официальной статистики — обеспечивать
эталонное качество данных. Сегодня статистика – это барометр, который показывает как развивается страна и общество,
позволяет выявить проблемы и определить точки роста. При этом мир меняется, и
перед нами встают новые вызовы: другие скорости, иные источники данных, новые
показатели. Статистические службы всего мира сейчас активно развиваются:
предлагают более удобные сервисы, внедряют новые технологии, стремятся стать оперативнее
и аналитичнее».
За последнее десятилетие Россия серьезно
изменилась технологически — цифровизация начала заполнять все сферы жизни. Еще в 2010 году около 60% населения
использовало интернет, менее 15% — заказывало товары и услуги онлайн и немногим
меньше 10% получало госуслуги в электронном виде. Теперь уже 8 из 10 граждан
страны активно используют интернет в повседневной жизни, каждый третий
заказывает товары в онлайн-магазинах и маркетплейсах, а каждый второй
пользуется цифровыми сервисами для получения госуслуг.
Другой пример — цифровизация домашних
хозяйств. Еще в начале текущего десятилетия менее 50% российских домохозяйств
пользовались интернетом. Еще меньше имели широкополосный доступ в глобальную
сеть. К 2020 году уже 76,9% домохозяйств были подключены к сети, 73,6% имеют
высокоскоростное широкополосное интернет-соединение.
Технологическое развитие достигло такого
уровня, что сегодня число персональных компьютеров в стране уже превышает число жителей. Так в период с 2010 по 2020
год их количество на 100 человек населения возросло с 63 до 125 единиц.
Серьезные изменения происходят в сфере
статистики, где все больше применяются новые цифровые технологии. Для
совершенствования системы получения и использования данных в прошлом году
Росстат представил Стратегию развития ведомства на ближайшие годы. Ведомство
модернизируется в соответствии с этой стратегией. Происходит цифровая
трансформация. Запущен новый портал Росстата, совместно с ведомствами (ФНС,
ПФР) готовятся дорожные карты по использованию
административных данных. Вводятся в опытную эксплуатацию основные компоненты
Цифровой аналитической платформы (ЦАР) предоставления статистических данных.
Это — единое хранилище первичных
статданных, реестр форм статистического наблюдения и статистических
показателей, инструмент
автоматизированного формирования и ведения федерального плана статистических
работ.
В июне 2020 года на сайте ООН был
опубликован первый Добровольный национальный обзор достижения Россией целей
устойчивого развития (ЦУР) и реализации повестки в области устойчивого развития
на период до 2030 года. Обзор отражает достижения нашей страны по всем 17
ЦУРам. Он содержит результаты комплексного мониторинга социально-экономического
развития и системы стратегического планирования за период с 2015 года. Росстат
принял участие в подготовке каждой из 17 глав обзора, а также статистического
приложения к нему.
Насколько готова отечественная статистика
к вызовам времени и максимальному применению новых технологий в полной мере
покажет следующий год, когда Росстат проведет первую в истории страны цифровую
Всероссийскую перепись населения, где будут задействованы 360 тысяч электронных
планшетов, цифровые переписные листы, BI-платформа и технологии больших данных.
«Развитие российской статистики в последнее
десятилетие в полной мере соответствует лозунгу третьего Всемирного дня
статистики: государство и общество получают актуальную, надежную и
соответствующую международным стандартам информацию обо всех сферах
экономической и социальной жизни страны и её отдельных территорий. В том числе
и в результате развития совершенно новых областей статистики и новых
статистических технологий. Наиболее полную и точную информацию о составе
населения и структуре домохозяйств совсем скоро нам позволит получить
предстоящая цифровая перепись», — отмечает Елена Егорова, заведующая научной
лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ
им. Г.В. Плеханова.
Всемирный день статистики учредила в 2010
году Генассамблея ООН. Отмечают его каждые 5 лет во всех странах-членах
организации.
Фото strana2020.ru