Россия в цифрах: как меняется страна и статистика

Обеспечить доверие статистике сегодня могут максимально полные, точные и актуальные данные, — уверен руководитель Росстата Павел Малков: «Мы всегда должны быть точны, оперативны и беспристрастны. В этом и заключается главная роль официальной статистики — обеспечивать эталонное качество данных. Сегодня статистика – это барометр, который показывает как развивается страна и общество, позволяет выявить проблемы и определить точки роста. При этом мир меняется, и перед нами встают новые вызовы: другие скорости, иные источники данных, новые показатели. Статистические службы всего мира сейчас активно развиваются: предлагают более удобные сервисы, внедряют новые технологии, стремятся стать оперативнее и аналитичнее».

За последнее десятилетие Россия серьезно изменилась технологически — цифровизация начала заполнять все сферы жизни. Еще в 2010 году около 60% населения использовало интернет, менее 15% — заказывало товары и услуги онлайн и немногим меньше 10% получало госуслуги в электронном виде. Теперь уже 8 из 10 граждан страны активно используют интернет в повседневной жизни, каждый третий заказывает товары в онлайн-магазинах и маркетплейсах, а каждый второй пользуется цифровыми сервисами для получения госуслуг.

Другой пример — цифровизация домашних хозяйств. Еще в начале текущего десятилетия менее 50% российских домохозяйств пользовались интернетом. Еще меньше имели широкополосный доступ в глобальную сеть. К 2020 году уже 76,9% домохозяйств были подключены к сети, 73,6% имеют высокоскоростное широкополосное интернет-соединение.

Технологическое развитие достигло такого уровня, что сегодня число персональных компьютеров в стране уже превышает число жителей. Так в период с 2010 по 2020 год их количество на 100 человек населения возросло с 63 до 125 единиц.

Серьезные изменения происходят в сфере статистики, где все больше применяются новые цифровые технологии. Для совершенствования системы получения и использования данных в прошлом году Росстат представил Стратегию развития ведомства на ближайшие годы. Ведомство модернизируется в соответствии с этой стратегией. Происходит цифровая трансформация. Запущен новый портал Росстата, совместно с ведомствами (ФНС, ПФР) готовятся дорожные карты по использованию административных данных. Вводятся в опытную эксплуатацию основные компоненты Цифровой аналитической платформы (ЦАР) предоставления статистических данных. Это — единое хранилище первичных статданных, реестр форм статистического наблюдения и статистических показателей, инструмент автоматизированного формирования и ведения федерального плана статистических работ.

В июне 2020 года на сайте ООН был опубликован первый Добровольный национальный обзор достижения Россией целей устойчивого развития (ЦУР) и реализации повестки в области устойчивого развития на период до 2030 года. Обзор отражает достижения нашей страны по всем 17 ЦУРам. Он содержит результаты комплексного мониторинга социально-экономического развития и системы стратегического планирования за период с 2015 года. Росстат принял участие в подготовке каждой из 17 глав обзора, а также статистического приложения к нему.

Насколько готова отечественная статистика к вызовам времени и максимальному применению новых технологий в полной мере покажет следующий год, когда Росстат проведет первую в истории страны цифровую Всероссийскую перепись населения, где будут задействованы 360 тысяч электронных планшетов, цифровые переписные листы, BI-платформа и технологии больших данных.

«Развитие российской статистики в последнее десятилетие в полной мере соответствует лозунгу третьего Всемирного дня статистики: государство и общество получают актуальную, надежную и соответствующую международным стандартам информацию обо всех сферах экономической и социальной жизни страны и её отдельных территорий. В том числе и в результате развития совершенно новых областей статистики и новых статистических технологий. Наиболее полную и точную информацию о составе населения и структуре домохозяйств совсем скоро нам позволит получить предстоящая цифровая перепись», — отмечает Елена Егорова, заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Всемирный день статистики учредила в 2010 году Генассамблея ООН. Отмечают его каждые 5 лет во всех странах-членах организации.

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