Таксист с пассажиром не нашли общего языка

Около шести утра 13-го октября в Войсковицкий отдел полиции поступила телефонограмма из Гатчинской больницы: накануне вечером в приемный покой обратился 32-летний житель деревни Парицы с непроникающим слепым ранением живота. По словам пациента, днем раньше в Малых Колпанах в него попал из травматического пистолета неизвестный.

Выяснилось, что 11-го октября в Войсковицкую полицию обращался таксист, на которого напал пассажир в Малых Колпанах, вблизи Париц. На место происшествия выезжал наряд патрульно-постовой службы. С пассажира взяли объяснение. А таксист имеет разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия – травматический пистолет.

Пассажир – 32-летний житель Париц, в свою очередь, подал заявление о причинении ему травмы водителем такси с применением пистолета. Теперь устанавливается характер полученных повреждений и степень тяжести вреда здоровью.