Таксист с пассажиром не нашли общего языка

Около шести утра 13-го октября в Войсковицкий отдел полиции
поступила телефонограмма из Гатчинской больницы: накануне вечером в приемный
покой обратился 32-летний житель деревни Парицы с непроникающим слепым ранением
живота. По словам пациента, днем раньше в Малых Колпанах в него попал из
травматического пистолета неизвестный.
Выяснилось, что 11-го октября в Войсковицкую полицию
обращался таксист, на которого напал пассажир в Малых Колпанах, вблизи Париц.
На место происшествия выезжал наряд патрульно-постовой службы. С пассажира
взяли объяснение. А таксист имеет разрешение на хранение и ношение
огнестрельного оружия – травматический пистолет.
Пассажир – 32-летний житель Париц, в свою очередь, подал
заявление о причинении ему травмы водителем такси с применением пистолета.
Теперь устанавливается характер полученных повреждений и степень тяжести вреда
здоровью.