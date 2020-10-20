Таксист с пассажиром не нашли общего языка

Таксист с пассажиром не нашли общего языка

Конфликт таксиста с пассажиром закончился стрельбой из травматического пистолета. Пострадавший обратился в больницу и в удовлетворительном состоянии был отпущен домой. Устанавливается характер и степень тя-жести травмы.

Рубрики : Криминал     20 Oct 2020

Около шести утра 13-го октября в Войсковицкий отдел полиции поступила телефонограмма из Гатчинской больницы: накануне вечером в приемный покой обратился 32-летний житель деревни Парицы с непроникающим слепым ранением живота. По словам пациента, днем раньше в Малых Колпанах в него попал из травматического пистолета неизвестный.

Выяснилось, что 11-го октября в Войсковицкую полицию обращался таксист, на которого напал пассажир в Малых Колпанах, вблизи Париц. На место происшествия выезжал наряд патрульно-постовой службы. С пассажира взяли объяснение. А таксист имеет разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия – травматический пистолет.

Пассажир – 32-летний житель Париц, в свою очередь, подал заявление о причинении ему травмы водителем такси с применением пистолета. Теперь устанавливается характер полученных повреждений и степень тяжести вреда здоровью.

 

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