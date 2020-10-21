На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют движение

Даты
полного перекрытия движения: в ночь с 22 на 23 октября 2020 года в период с 00:00 до 05:00.
Время
перекрытия: 00:00 – 00:30,
01:00 – 01:30, 02:00 – 02:30, 03:00 – 03:30, 04:30 – 05:00.
«В целях обеспечения безопасности
участников дорожного движения, на период демонтажа и монтажа высоковольтных
воздушных линий в течение ночи будет пять раз полностью перекрываться движение
автомобильного транспорта по внешнему и внутреннему кольцу КАД одновременно. Продолжительность
одного перекрытия составит не более тридцати минут», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор
«Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры), машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета. Патрульные экипажи ГИБДД будут регулировать движение.
Информация о полном перекрытии движения
будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной
системы управления дорожным движением КАД.
«Дополнительно к вышеуказанным перекрытиям и в это же время будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область, на Красносельское шоссе по направлению в Красное Село и на Волхонское шоссе по направлению в город Пушкин», - добавил Пузыревский.
ФКУ
Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит
учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.