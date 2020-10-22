Старшеклассники выбирают искусство и компьютерные технологии

На первых позициях, как и
прежде, остается сфера деятельности «компьютерные технологии», а сфера
деятельности «спорт» уступила место другим: «культура и искусство» и
«социальная сфера».
А вот «сельское
хозяйство» и «охрана правопорядка», востребованные в регионе, заняли последние
места в списке сфер деятельности, интересующих школьников.
Основными факторами
влияния на выбор будущей профессии являются родители (36%) и средства массовой
информации (25%). Другие факторы выбрали 30% школьников – здесь среди ответов
ребята указывали, в том числе, что выбор был сделан ими самостоятельно.
Из всех опрошенных
школьников Ленинградской области, 43% планируют продолжить обучение в вузах,
32% – в образовательных организациях среднего профессионального образования.
70% обучающихся нуждаются
в дополнительной помощи при выборе профессии. Чтобы помочь им сделать этот
выбор, служба занятости населения Ленинградской области организует
профориентационные экскурсии, встречи с лучшими по профессии, а также участие в
мастер-классах и профессиональных пробах. Центр опережающей профессиональной
подготовки «Профстандарт» ежегодно организует выездные семинары по
профориентации для школьников. Каждый год тема и структура программ семинаров
меняется в соответствии с наиболее актуальными тенденциями в сфере
профессиональной ориентации.
Также школьников учат
делать осознанный профессиональный выбор в ходе реализации проектов службы
занятости «Мой профессиональный старт 2020», «Билет в будущее», «Наставник 47»,
акции «Неделя без турникетов» федерального проекта «Работай в России».