Старшеклассники выбирают искусство и компьютерные технологии

На первых позициях, как и прежде, остается сфера деятельности «компьютерные технологии», а сфера деятельности «спорт» уступила место другим: «культура и искусство» и «социальная сфера».

А вот «сельское хозяйство» и «охрана правопорядка», востребованные в регионе, заняли последние места в списке сфер деятельности, интересующих школьников.

Основными факторами влияния на выбор будущей профессии являются родители (36%) и средства массовой информации (25%). Другие факторы выбрали 30% школьников – здесь среди ответов ребята указывали, в том числе, что выбор был сделан ими самостоятельно.

Из всех опрошенных школьников Ленинградской области, 43% планируют продолжить обучение в вузах, 32% – в образовательных организациях среднего профессионального образования.

70% обучающихся нуждаются в дополнительной помощи при выборе профессии. Чтобы помочь им сделать этот выбор, служба занятости населения Ленинградской области организует профориентационные экскурсии, встречи с лучшими по профессии, а также участие в мастер-классах и профессиональных пробах. Центр опережающей профессиональной подготовки «Профстандарт» ежегодно организует выездные семинары по профориентации для школьников. Каждый год тема и структура программ семинаров меняется в соответствии с наиболее актуальными тенденциями в сфере профессиональной ориентации.

Также школьников учат делать осознанный профессиональный выбор в ходе реализации проектов службы занятости «Мой профессиональный старт 2020», «Билет в будущее», «Наставник 47», акции «Неделя без турникетов» федерального проекта «Работай в России».