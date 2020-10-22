Своими руками отдали деньги

17-го октября в дежурную
часть Войсковицкого отдела полиции обратилась 40-летняя жительница деревни
Тяглино – менеджер по снабжению. Ей с трех московских номеров звонила девушка,
представлявшаяся сотрудницей банка. Она попросила подтвердить операцию
подключения другого телефонного номера к приложению банка. Заявительница
отказалась. Тогда ее связали «со службой безопасности», которая, чтобы отменить
подтверждение мифического номера, предложила скачать программу Team Viewer
Quick Support QS, после чего зайти в мобильное приложение (эта программа
предназначена для предоставления удаленного доступа к своему компьютеру или
телефону). Далее потерпевшая действовала по инструкции молодого человека и
после, зайдя в приложение, увидела, что с ее зарплатной карты списались 7000
рублей, и появилась новая кредитка на сумму 252 тысячи рублей. С этой кредитки
вскоре были осуществлены переводы – 98000 и 97000 рублей – на чужую карту.
Ущерб превысил 200 тысяч.
18-го октября в
гатчинскую полицию поступило заявление от 27-летней жительницы Гатчины,
работающей товароведом в петербургском ломбарде. Ей позвонил мужчина,
представившийся начальником службы безопасности ломбарда, в котором она
работает, и сказал, что надо перевести деньги за рекламу – наличными через
банкомат. Девушка взяла деньги, принадлежащие фирме, пошла к ближайшему
банкомату в Гатчине и перевела тремя переводами 166 тысяч рублей на три номера телефонов.
Вскоре выяснилось, что ее обманули.
22-летний житель Суйды
продавал на «Авито» колеса для автомобиля. 15-го октября ему на WhatsApp пришло
сообщение от покупателя, а на электронную почту – письмо от Avitodelivery о
том, что товар оплачен, и надо ввести реквизиты банковской карты и код из смс.
Продавец ввел все данные, и с его карты списалось более 8000 рублей.
Пенсионер из Гатчины
заказал в интернете снасти для рыбалки на 4320 рублей. С сайта ему прислали
реквизиты для оплаты, с которыми он пошел в банк и сделал перевод. Товар должен
был прийти в течение недели, но прошло два месяца – ничего не прислали.
По фактам мошенничеств и
краж с банковских счетов возбуждены уголовные дела.