Своими руками отдали деньги

17-го октября в дежурную часть Войсковицкого отдела полиции обратилась 40-летняя жительница деревни Тяглино – менеджер по снабжению. Ей с трех московских номеров звонила девушка, представлявшаяся сотрудницей банка. Она попросила подтвердить операцию подключения другого телефонного номера к приложению банка. Заявительница отказалась. Тогда ее связали «со службой безопасности», которая, чтобы отменить подтверждение мифического номера, предложила скачать программу Team Viewer Quick Support QS, после чего зайти в мобильное приложение (эта программа предназначена для предоставления удаленного доступа к своему компьютеру или телефону). Далее потерпевшая действовала по инструкции молодого человека и после, зайдя в приложение, увидела, что с ее зарплатной карты списались 7000 рублей, и появилась новая кредитка на сумму 252 тысячи рублей. С этой кредитки вскоре были осуществлены переводы – 98000 и 97000 рублей – на чужую карту. Ущерб превысил 200 тысяч.

18-го октября в гатчинскую полицию поступило заявление от 27-летней жительницы Гатчины, работающей товароведом в петербургском ломбарде. Ей позвонил мужчина, представившийся начальником службы безопасности ломбарда, в котором она работает, и сказал, что надо перевести деньги за рекламу – наличными через банкомат. Девушка взяла деньги, принадлежащие фирме, пошла к ближайшему банкомату в Гатчине и перевела тремя переводами 166 тысяч рублей на три номера телефонов. Вскоре выяснилось, что ее обманули.

22-летний житель Суйды продавал на «Авито» колеса для автомобиля. 15-го октября ему на WhatsApp пришло сообщение от покупателя, а на электронную почту – письмо от Avitodelivery о том, что товар оплачен, и надо ввести реквизиты банковской карты и код из смс. Продавец ввел все данные, и с его карты списалось более 8000 рублей.

Пенсионер из Гатчины заказал в интернете снасти для рыбалки на 4320 рублей. С сайта ему прислали реквизиты для оплаты, с которыми он пошел в банк и сделал перевод. Товар должен был прийти в течение недели, но прошло два месяца – ничего не прислали.

По фактам мошенничеств и краж с банковских счетов возбуждены уголовные дела.