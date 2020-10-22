Цвета нашей жизни в работах Надежды Златкиной

Представлена только живопись разных лет и керамика, хотя творческие интересы художницы этим не ограничиваются.

Об этой выставке стоит рассказать, и ее стоит внимательно рассмотреть. Зал преобразился, наполнился каким-то особенным светом и теплом. Заходишь и попадаешь в совершенно удивительный мир точных цветовых отношений.

Краски эти завораживают нас тем, что они, вроде, и знакомы нам, они из нашего мира, из нашего детства, краски нашей жизни, но, в то же время, они фантастичны, словно этот мир появился из наших снов, так он органичен, уравновешен, идеален. Весь колорит выставки – безусловно, цвета России, цвета нашей жизни.

Ни с чем невозможно спутать колорит этих работ. Пейзажи, натюрморты – в лучших традициях русской классической живописи Поленова, Сурикова, Стожарова и других гениев русского искусства. Но трудно вспомнить художников, у которых так звучали бы краски синих васильковых, сиреневых колокольчиковых, красных маковых. А сколько переливов зеленых в утренних туманах, закатных тенях, в дальних лесах и полях. На выставке как будто чувствуются запахи рассветных лугов, скошенных полей и созревающего разноцветья, нагретого полуденным солнцем. Слышится тихий шелест березовых кос, то глуховатый, то по-осеннему звонкий.

Танцующие, пластически необыкновенно точные движения берез, расступившихся, но пытающихся прикрыть своими рукавами чуть затуманенное солнце («Осень в Кобрино»»).

Алые, рубиновые, оранжевые, краплачные переливы маковых полей в кобальтовом и изумрудном окружении («Маковое поле»).

Букеты полевых цветов на фоне северных пейзажей, в которых необыкновенно тонко живут дали лесов, крыши далеких деревенских домов, дорожки от которых узорами вышивают светлые поляны.

Крыльцо бабушкиного дома: старые сине-фиолетовые щелистые бревна стен, у которых примостились опять-таки цветы, собранные где-то совсем близко, чуть подсыхающие и потому особенно остро источающие чуть печальный и нежный аромат («Бабушкино крыльцо»).

И, наконец, сама бабушка у русской печи в валенках и клетчатой юбке за прялкой. Как будто из сказки о чудесной бабушке, умеющей творить чудеса со своей куделью («У печки»).

Особенное место занимает картина «Бабушка». Большое и серьезное полотно может многое рассказать, если его внимательно и вдумчиво прочитать. Не торопясь рассмотреть интерьер, в котором органично живет эта женщина. Тесаные, чисто вымытые стены, устланный домоткаными половичками пол, чистейшие занавески на окне, за которым угадывается морозная улица и дома с вертикально в небо уходящими дымами. Можно взглядом вернуться и еще раз посмотреть, как добротно и точно сделаны оконные рамы, как красив подоконник, вытесанный хозяином. И, наконец, хозяйка дома в нарядном сарафане из домотканины и в белой парадной рубашке с северной вышивкой, сидящая за мезенской прялкой.

Все эти детали дорогого стоят. Они прописаны очень точно, чисто, со знанием предмета и человека, при этом живописно, цветом пролеплена форма. Не случайно в начале статьи я вспомнил В.И. Сурикова. Это в его традициях такая точность в деталях и атрибутах, когда не бывает ничего случайного и лишнего.

Отдельно посмотрите на лицо и руки бабушки. Руки человека, который всю жизнь прожил крестьянским трудом. Руки, не знавшие праздности. И глаза, чистые и ясные, сохранившие в своей глубине все, на чем держится наш мир. Картина о человеке двадцатого века, такого непростого и прекрасного.

В витрине выставочного зала можно увидеть еще одну сторону этого удивительного и неожиданного художника - керамику. И это тоже явление: сиверская свистулька. Первые свистульки появились у Надежды Златкиной еще в начале 1990-х. И они разлетались по белому свету, оставаясь в разных странах и континентах, в домах, галереях, музеях и в комнатах маленьких детей. Обратно «прилетали» дипломы международных конкурсов и благодарности счастливых обладателей этих чудесных керамических существ. И сколько бы их не рождалось в руках волшебницы, все они разные. Как нет одинаковых людей, так и эти глиняные чудеса отличаются друг от друга и в лепке, и в росписи. Ведь повторяться настоящий художник просто не умеет. Да и зачем, если хочется сказать так много и о разном. Вот и поют на разные голоса разнообразные сказочные существа, вылепленные из глины, из семьи, которая называется «Сиверская свистулька».

Надежда Златкина окончила художественно-графический факультет педагогического университета имени А.И. Герцена, защитив диплом на 5 с плюсом, и преподает в Сиверской детской школе искусств на художественном отделении с момента его основания, вот уже почти 40 лет. Она воспитала не одну сотню учеников, для которых изобразительное искусство стало окном в мир настоящего и прекрасного. Не просто научила, а воспитала. С любовью, красотой и вниманием.

Александр Златкин, заведующий художественным отделением Сиверской ДШИ имени И.И. Шварца