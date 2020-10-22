Цвета нашей жизни в работах Надежды Златкиной

Представлена только
живопись разных лет и керамика, хотя творческие интересы художницы этим не
ограничиваются.
Об этой выставке стоит
рассказать, и ее стоит внимательно рассмотреть. Зал преобразился, наполнился
каким-то особенным светом и теплом. Заходишь и попадаешь в совершенно
удивительный мир точных цветовых отношений.
Краски эти завораживают
нас тем, что они, вроде, и знакомы нам, они из нашего мира, из нашего детства,
краски нашей жизни, но, в то же время, они фантастичны, словно этот мир
появился из наших снов, так он органичен, уравновешен, идеален. Весь колорит
выставки – безусловно, цвета России, цвета нашей жизни.
Ни с чем невозможно
спутать колорит этих работ. Пейзажи, натюрморты – в лучших традициях русской
классической живописи Поленова, Сурикова, Стожарова и других гениев русского
искусства. Но трудно вспомнить художников, у которых так звучали бы краски
синих васильковых, сиреневых колокольчиковых, красных маковых. А сколько
переливов зеленых в утренних туманах, закатных тенях, в дальних лесах и полях.
На выставке как будто чувствуются запахи рассветных лугов, скошенных полей и
созревающего разноцветья, нагретого полуденным солнцем. Слышится тихий шелест
березовых кос, то глуховатый, то по-осеннему звонкий.
Танцующие, пластически
необыкновенно точные движения берез, расступившихся, но пытающихся прикрыть
своими рукавами чуть затуманенное солнце («Осень в Кобрино»»).
Алые, рубиновые, оранжевые, краплачные
переливы маковых полей в кобальтовом и изумрудном окружении («Маковое поле»).
Букеты полевых цветов на
фоне северных пейзажей, в которых необыкновенно тонко живут дали лесов, крыши
далеких деревенских домов, дорожки от которых узорами вышивают светлые поляны.
Крыльцо бабушкиного дома:
старые сине-фиолетовые щелистые бревна стен, у которых примостились опять-таки
цветы, собранные где-то совсем близко, чуть подсыхающие и потому особенно остро
источающие чуть печальный и нежный аромат («Бабушкино крыльцо»).
И, наконец, сама бабушка
у русской печи в валенках и клетчатой юбке за прялкой. Как будто из сказки о
чудесной бабушке, умеющей творить чудеса со своей куделью («У печки»).
Особенное место занимает
картина «Бабушка». Большое и серьезное полотно может многое рассказать, если
его внимательно и вдумчиво прочитать. Не торопясь рассмотреть интерьер, в
котором органично живет эта женщина. Тесаные, чисто вымытые стены, устланный
домоткаными половичками пол, чистейшие занавески на окне, за которым
угадывается морозная улица и дома с вертикально в небо уходящими дымами. Можно
взглядом вернуться и еще раз посмотреть, как добротно и точно сделаны оконные
рамы, как красив подоконник, вытесанный хозяином. И, наконец, хозяйка дома в
нарядном сарафане из домотканины и в белой парадной рубашке с северной
вышивкой, сидящая за мезенской прялкой.
Все эти детали дорогого
стоят. Они прописаны очень точно, чисто, со знанием предмета и человека, при
этом живописно, цветом пролеплена форма. Не случайно в начале статьи я вспомнил
В.И. Сурикова. Это в его традициях такая точность в деталях и атрибутах, когда
не бывает ничего случайного и лишнего.
Отдельно посмотрите на
лицо и руки бабушки. Руки человека, который всю жизнь прожил крестьянским
трудом. Руки, не знавшие праздности. И глаза, чистые и ясные, сохранившие в
своей глубине все, на чем держится наш мир. Картина о человеке двадцатого века,
такого непростого и прекрасного.
В витрине выставочного
зала можно увидеть еще одну сторону этого удивительного и неожиданного
художника - керамику. И это тоже явление: сиверская свистулька. Первые
свистульки появились у Надежды Златкиной еще в начале 1990-х. И они разлетались
по белому свету, оставаясь в разных странах и континентах, в домах, галереях,
музеях и в комнатах маленьких детей. Обратно «прилетали» дипломы международных
конкурсов и благодарности счастливых обладателей этих чудесных керамических
существ. И сколько бы их не рождалось в руках волшебницы, все они разные. Как
нет одинаковых людей, так и эти глиняные чудеса отличаются друг от друга и в
лепке, и в росписи. Ведь повторяться настоящий художник просто не умеет. Да и
зачем, если хочется сказать так много и о разном. Вот и поют на разные голоса
разнообразные сказочные существа, вылепленные из глины, из семьи, которая
называется «Сиверская свистулька».
Надежда Златкина окончила
художественно-графический факультет педагогического университета имени А.И.
Герцена, защитив диплом на 5 с плюсом, и преподает в Сиверской детской школе
искусств на художественном отделении с момента его основания, вот уже почти 40
лет. Она воспитала не одну сотню учеников, для которых изобразительное
искусство стало окном в мир настоящего и прекрасного. Не просто научила, а
воспитала. С любовью, красотой и вниманием.
Александр Златкин, заведующий художественным отделением Сиверской ДШИ имени И.И. Шварца