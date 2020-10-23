Ни гвоздя, ни жезла и крепкого здоровья

В преддверии праздника мы встретились с водителем Сиверской подстанции скорой медицинской помощи Александром Миклюковым.

В 1986 году Александр Иванович вместе с семьей переехал в поселок Сиверский – супругу направили работать в санаторий «Березка». Два года он проработал водителем в Сиверской больнице, а затем перешел в штат подстанции скорой помощи. И вот уже 32 года он спешит на вызовы, помогает фельдшерам и врачам и искренне переживает за пациентов.

По словам Александра Ивановича, после вывода автопарка станции скорой помощи на аутсорсинг ничего принципиального в его работе не изменилось.

- Стало даже лучше. Через три года после начала работы в новом формате у нас полностью обновили автопарк. И это правильно, потому что ежедневно мы наматываем большое количество километров. К тому же, на новых автомобилях работать намного комфортнее, - рассказал он.

Александр Иванович уверенно говорит, что сейчас участники дорожного движения стали более корректно относиться к каретам скорой помощи – автомобилисты сразу же перестраиваются, стараясь пропустить медиков на срочный вызов. А вот пациенты, напротив, не всегда понимают, что скрывается за словами «скорая медицинская помощь».

- Работать не просто, и речь идет даже не о пандемии, когда количество вызовов увеличилось в разы. Сегодня многие вызывают «скорую» даже тогда, когда можно просто дойти до поликлиники или вызвать врача на дом, - рассказывает Александр Иванович.

И, тем не менее, коронавирусная инфекция внесла существенные коррективы в работу медиков. За одну рабочую смену, которая длится 12 часов, Александр Иванович проезжает более 400 километров: несколько раз в Гатчину и обратно, а также по окрестным населенным пунктам. Сиверская подстанция скорой медицинской помощи обслуживает территорию между населенными пунктами Дивенский, Ляды, Мельница, а также все садоводства внутри этой зоны.

- Не могу сказать, что наш контингент, в основном, - это пожилые жители, много и молодых людей. Но летом – да, мы часто выезжаем в садоводства. Люди проводят весь день на огороде под солнцем, а к вечеру у них начинаются проблемы с давлением, - говорит Александр Иванович.

Сегодня сотрудники всех подстанций скорой медицинской помощи работают в особых условиях: специальные защитные костюмы, маски и респираторы, постоянная обработка контактных поверхностей автомобиля специальными растворами, для рук – антисептик, в машинах установлены обеззараживатели воздуха, периодически сотрудники проходят тестирование на коронавирус.

- Всегда хочу быстрее довезти пациента, чтобы ему оказали нужную помощь. В маске работать тяжело, еще и атмосфера вокруг – напряженная, но у медиков нормальное настроение, паники нет, - отметил Александр Иванович.

Больше всего он переживает за маленьких детей, которые часто плачут по пути в больницу. Александр Иванович рассказал, что всегда помогает медикам – носилки донести, шину наложить, однажды пришлось и в родах принимать участие.

- Не успели довезти до больницы, пришлось парковаться и разворачивать родильный зал прямо в машине. Подавал инструменты, делал то, что говорил медик, было немного страшно. После родов запеленали ребенка и дальше в больницу поехали. Мне потом коллеги сказали, что это было боевое крещение – роды принял в пути, значит, настоящий водитель скорой помощи, - рассказал он.

Среди других примет водителей скорой помощи – какой первый вывоз, так и день пройдет. Если в начале смены нужно нести пациента на носилках, значит, всю смену будут попадаться непростые вызовы. Александр Иванович признался, что в выходной день, будучи за рулем личного автомобиля, порой забывает об этом и начинает давить на газ по привычке.

- Это интересная работа, порой – настоящий экстрим с адреналином. Все время находишься в движении, скучно не бывает, - говорит он.

Дома его всегда ждет супруга, их сын уже подарил им внучку. Александр Иванович приучил их сильно не переживать за него, так как работа на «скорой» – это прежде всего просто работа, пусть и не всегда спокойная.

Руководство компании всегда поздравляет водителей с профессиональным праздником и другими праздничными датами. На зарплату жаловаться не приходится, тем более что всегда есть возможность подработать, взяв дополнительные смены.

В преддверии профессионального праздника Александр Иванович желает всем своим коллегам «ни гвоздя, ни жезла и крепкого здоровья».

- Пусть дорога всегда будет свободной, пациенты – здоровыми, а главное – берегите себя, - сказал он.



