Ни гвоздя, ни жезла и крепкого здоровья

В преддверии праздника мы встретились с
водителем Сиверской подстанции скорой медицинской помощи Александром
Миклюковым.
В 1986 году Александр Иванович вместе с
семьей переехал в поселок Сиверский – супругу направили работать в санаторий
«Березка». Два года он проработал водителем в Сиверской больнице, а затем
перешел в штат подстанции скорой помощи. И вот уже 32 года он спешит на вызовы,
помогает фельдшерам и врачам и искренне переживает за пациентов.
По словам Александра Ивановича, после
вывода автопарка станции скорой помощи на аутсорсинг ничего принципиального в
его работе не изменилось.
- Стало даже лучше. Через три года после
начала работы в новом формате у нас полностью обновили автопарк. И это
правильно, потому что ежедневно мы наматываем большое количество километров. К
тому же, на новых автомобилях работать намного комфортнее, - рассказал он.
Александр Иванович уверенно говорит, что
сейчас участники дорожного движения стали более корректно относиться к каретам
скорой помощи – автомобилисты сразу же перестраиваются, стараясь пропустить
медиков на срочный вызов. А вот пациенты, напротив, не всегда понимают, что
скрывается за словами «скорая медицинская помощь».
- Работать не просто, и речь идет даже не
о пандемии, когда количество вызовов увеличилось в разы. Сегодня многие
вызывают «скорую» даже тогда, когда можно просто дойти до поликлиники или
вызвать врача на дом, - рассказывает Александр Иванович.
И, тем не менее, коронавирусная инфекция
внесла существенные коррективы в работу медиков. За одну рабочую смену, которая
длится 12 часов, Александр Иванович проезжает более 400 километров: несколько
раз в Гатчину и обратно, а также по окрестным населенным пунктам. Сиверская
подстанция скорой медицинской помощи обслуживает территорию между населенными
пунктами Дивенский, Ляды, Мельница, а также все садоводства внутри этой зоны.
- Не могу сказать, что наш контингент, в
основном, - это пожилые жители, много и молодых людей. Но летом – да, мы часто
выезжаем в садоводства. Люди проводят весь день на огороде под солнцем, а к
вечеру у них начинаются проблемы с давлением, - говорит Александр Иванович.
Сегодня сотрудники всех подстанций скорой
медицинской помощи работают в особых условиях: специальные защитные костюмы,
маски и респираторы, постоянная обработка контактных поверхностей автомобиля
специальными растворами, для рук – антисептик, в машинах установлены
обеззараживатели воздуха, периодически сотрудники проходят тестирование на
коронавирус.
- Всегда хочу быстрее довезти пациента,
чтобы ему оказали нужную помощь. В маске работать тяжело, еще и атмосфера
вокруг – напряженная, но у медиков нормальное настроение, паники нет, - отметил
Александр Иванович.
Больше всего он переживает за маленьких
детей, которые часто плачут по пути в больницу. Александр Иванович рассказал,
что всегда помогает медикам – носилки донести, шину наложить, однажды пришлось
и в родах принимать участие.
- Не успели довезти до больницы, пришлось
парковаться и разворачивать родильный зал прямо в машине. Подавал инструменты,
делал то, что говорил медик, было немного страшно. После родов запеленали
ребенка и дальше в больницу поехали. Мне потом коллеги сказали, что это было
боевое крещение – роды принял в пути, значит, настоящий водитель скорой помощи,
- рассказал он.
Среди других примет водителей скорой
помощи – какой первый вывоз, так и день пройдет. Если в начале смены нужно
нести пациента на носилках, значит, всю смену будут попадаться непростые
вызовы. Александр Иванович признался, что в выходной день, будучи за рулем
личного автомобиля, порой забывает об этом и начинает давить на газ по
привычке.
- Это интересная работа, порой – настоящий
экстрим с адреналином. Все время находишься в движении, скучно не бывает, -
говорит он.
Дома его всегда ждет супруга, их сын уже
подарил им внучку. Александр Иванович приучил их сильно не переживать за него,
так как работа на «скорой» – это прежде всего просто работа, пусть и не всегда
спокойная.
Руководство компании всегда поздравляет
водителей с профессиональным праздником и другими праздничными датами. На
зарплату жаловаться не приходится, тем более что всегда есть возможность
подработать, взяв дополнительные смены.
В преддверии профессионального праздника Александр
Иванович желает всем своим коллегам «ни гвоздя, ни жезла и крепкого здоровья».
- Пусть дорога всегда будет свободной,
пациенты – здоровыми, а главное – берегите себя, - сказал он.