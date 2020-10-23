В ЗАГС в «красной» зоне – максимум 10 человек

В соответствии с внесенными
изменениями в постановление правительства, Приозерский район вошел в первую
(«красную») зону, Лужский район — во вторую «желтую» зону.
Ограничения
коснутся объектов развлечений и досуга, в том числе ночных клубов и дискотек. В
первой («красной») зоне их деятельность разрешена исключительно в период с 6 до
23 часов при условии применения средств индивидуальной защиты. В «желтой» и
«зеленой» зонах ограничении по времени для таких заведений нет, но
использование масок для посетителей и персонала обязательно.
Для предприятий
общественного питания в «красной» зоне вводятся аналогичные требования работы —
с 6 до 23 часов, в остальное время — на вынос. Это ограничение не коснется
столовых предприятий и общепита на вокзалах и автозаправочных станциях.
Регистрация браков
в отделах ЗАГС области также откорректирована в связи с эпидемиологическими
требованиями. В «красной» и «желтой» зонах в торжествах могут участвовать не
более 10 человек. Применение масок или респираторов обязательно во всех
районных ЗАГСах.
Деятельность
лагерей на территории Ленинградской области будет организована по тому же
принципу, что и летом — то есть при наличии санитарно-эпидемиологического
заключения и чек-листа. При этом, несмотря на 50-процентную заполняемость
учреждений, финансирование как муниципальных, так и государственных
оздоровительных лагерей, останется на прежнем запланированном уровне.
Ограничено
количество участников массовых мероприятий, организованных органами местного
самоуправления в «красной» зоне: 80 человек на открытом воздухе и 50 в
помещении. На остальной территории области требования останутся прежними: в
«желтой» зоне на открытом воздухе смогут собираться до 300 человек, а в
помещении не более 80 человек, в «зеленой» зоне — до 500 человек на открытом
воздухе и не более 100 в помещении. Для всех районов на массовых мероприятиях
обязательно использование масок и соблюдение социальной дистанции в 1,5-2
метра. В помещениях действует также ограничение — не более 1 человека на 4 кв.
метра.
Мероприятия,
организованные органами исполнительной власти Ленинградской области, а также
предусмотренные календарным планом на 2020 год, запрещены в «красной» зоне, а в
«желтой» и «зеленой» зонах разрешены с теми же условиями, что и муниципальные
мероприятия.
Напомним, что на
сегодняшний день распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит
следующим образом:
• в первой («красной») Всеволожский,
Выборгский, Гатчинский и Приозерский районы;
• во второй («желтой») зоне — Волосовский,
Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Тихвинский, Сланцевский и
Лужский районы;
• в третьей («зеленой») зоне — Волховский,
Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы и Сосновый
Бор.