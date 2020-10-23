В ЗАГС в «красной» зоне – максимум 10 человек

В соответствии с внесенными изменениями в постановление правительства, Приозерский район вошел в первую («красную») зону, Лужский район — во вторую «желтую» зону.

Ограничения коснутся объектов развлечений и досуга, в том числе ночных клубов и дискотек. В первой («красной») зоне их деятельность разрешена исключительно в период с 6 до 23 часов при условии применения средств индивидуальной защиты. В «желтой» и «зеленой» зонах ограничении по времени для таких заведений нет, но использование масок для посетителей и персонала обязательно.

Для предприятий общественного питания в «красной» зоне вводятся аналогичные требования работы — с 6 до 23 часов, в остальное время — на вынос. Это ограничение не коснется столовых предприятий и общепита на вокзалах и автозаправочных станциях.

Регистрация браков в отделах ЗАГС области также откорректирована в связи с эпидемиологическими требованиями. В «красной» и «желтой» зонах в торжествах могут участвовать не более 10 человек. Применение масок или респираторов обязательно во всех районных ЗАГСах.

Деятельность лагерей на территории Ленинградской области будет организована по тому же принципу, что и летом — то есть при наличии санитарно-эпидемиологического заключения и чек-листа. При этом, несмотря на 50-процентную заполняемость учреждений, финансирование как муниципальных, так и государственных оздоровительных лагерей, останется на прежнем запланированном уровне.

Ограничено количество участников массовых мероприятий, организованных органами местного самоуправления в «красной» зоне: 80 человек на открытом воздухе и 50 в помещении. На остальной территории области требования останутся прежними: в «желтой» зоне на открытом воздухе смогут собираться до 300 человек, а в помещении не более 80 человек, в «зеленой» зоне — до 500 человек на открытом воздухе и не более 100 в помещении. Для всех районов на массовых мероприятиях обязательно использование масок и соблюдение социальной дистанции в 1,5-2 метра. В помещениях действует также ограничение — не более 1 человека на 4 кв. метра.

Мероприятия, организованные органами исполнительной власти Ленинградской области, а также предусмотренные календарным планом на 2020 год, запрещены в «красной» зоне, а в «желтой» и «зеленой» зонах разрешены с теми же условиями, что и муниципальные мероприятия.

Напомним, что на сегодняшний день распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:

• в первой («красной») Всеволожский, Выборгский, Гатчинский и Приозерский районы;

• во второй («желтой») зоне — Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Тихвинский, Сланцевский и Лужский районы;

• в третьей («зеленой») зоне — Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы и Сосновый Бор.