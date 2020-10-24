Каникулы в школах Ленинградской области продлили до 9 ноября

Как рассказал председатель Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов, принято решение «отметить выход школ Ленобласти с осенних каникул Днями здоровья: 5, 6 и 7 ноября для школьников проведут спортивные занятия на свежем воздухе, в дистанционном формате расскажут о профилактике Covid-19 и здоровом образе жизни. Занятия в эти дни будут отменены».

Таким образом, к занятиям после осенних каникул, которые начинаются в понедельник, 26 октября, школьники региона приступят с 9 ноября.