Каникулы в школах Ленинградской области продлили до 9 ноября

Как рассказал председатель
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей
Тарасов, принято решение «отметить выход школ Ленобласти с осенних каникул
Днями здоровья: 5, 6 и 7 ноября для школьников проведут спортивные занятия на
свежем воздухе, в дистанционном формате расскажут о профилактике Covid-19 и
здоровом образе жизни. Занятия в эти дни будут отменены».
Таким образом, к
занятиям после осенних каникул, которые начинаются в понедельник, 26 октября, школьники
региона приступят с 9 ноября.