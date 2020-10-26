Меняем знания на денежные призы

Викторина доступна для всех желающих по адресу https://quiz.strana2020.ru. Для участия нужно заполнить регистрационную форму на сайте, оставив адрес электронной почты, а затем ответить на пять блоков по пять вопросов.

Вопросы не простые, но очень интересные и будут отличаться для каждого игрока. Они подготовлены нашими специально приглашенными экспертами. Над каждым из вопросов можно думать до 60 минут, но лучше отвечать максимально быстро, ведь денежные призы получат лишь самые проворные.

Интересные данные, которые помогут при ответах на вопросы, можно найти на сайте Всероссийской переписи населения https://www.strana2020.ru. Правильные ответы пользователи смогут узнать по окончании четвертого раунда, посмотрев видеоответы экспертов или прочитав их на сайте. Имена победителей появятся как на вышеупомянутом сайте, так и в социальных сетях Всероссийской переписи населения по окончании викторины.

Следующим этапом станет финальная, пятая сессия викторины, в которой тоже будут разыграны денежные призы.

Чтобы не пропустить объявление победителей и анонс пятого раунда, следите за обновлениями сайта и подписывайтесь на соцсети Всероссийской переписи населения.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Фото www.strana2020.ru