Онлайн-наркосбытчик задержан в Ленинградской области

В октябре в ходе
реализации оперативной информации по подозрению в незаконном сбыте наркотических
средств был задержан 27-летний житель Санкт-Петербурга, который на площадке
«Гидра» распространял наркотики. Сбыт осуществлялся через магазин «Saint-Club».
В ходе осмотра ноутбука
задержанного были установлены места «закладок» в Центральном, Калининском
районах Санкт-Петербурга и Тосненском районе Ленинградской области. При осмотре
места происшествия изъято 13 «закладок».
При проведении
неотложного обыска в загородном доме задержанного, расположенном в Тосненском
районе, сотрудники полиции обнаружили и изъяли девять кустов наркосодержащего
растения марихуаны, а также оборудование для её культивирования и весы.
В дальнейшем был
установлен поставщик задержанного. Им оказался 31-летний мужчина, у которого в
ходе обыска изъято психотропное вещество — амфетамин, массой около 3 кг.
По данным фактам
возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 ч. 4 п «г» и по ст. 228.1 ч. 4 п «г».
По информации Управления по контролю за
оборотом наркотиков ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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