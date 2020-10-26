Онлайн-наркосбытчик задержан в Ленинградской области

В октябре в ходе реализации оперативной информации по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств был задержан 27-летний житель Санкт-Петербурга, который на площадке «Гидра» распространял наркотики. Сбыт осуществлялся через магазин «Saint-Club».

В ходе осмотра ноутбука задержанного были установлены места «закладок» в Центральном, Калининском районах Санкт-Петербурга и Тосненском районе Ленинградской области. При осмотре места происшествия изъято 13 «закладок».

При проведении неотложного обыска в загородном доме задержанного, расположенном в Тосненском районе, сотрудники полиции обнаружили и изъяли девять кустов наркосодержащего растения марихуаны, а также оборудование для её культивирования и весы.

В дальнейшем был установлен поставщик задержанного. Им оказался 31-летний мужчина, у которого в ходе обыска изъято психотропное вещество — амфетамин, массой около 3 кг.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 ч. 4 п «г» и по ст. 228.1 ч. 4 п «г».

По информации Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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