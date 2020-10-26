Первые цифры переписи. ТЫВА. В ПОИСКАХ ЧАБАНОВ

Село Кара-Холь расположено в 300 километрах от столицы Тывы — города Кызыла — у слияния рек Тапсы и Алаш. Весной и летом уровень рек поднимается, а зимой на перевалах образуются сугробы, поэтому лучшее время для проведения переписи населения здесь — октябрь.

Перепись в районе проходит в тесном взаимодействии с местными органами власти. Как и жители, они заинтересованы в успехе мероприятия, которое позволяет точно выявить изменения в составе населения и другие важные данные для дальнейшего развития территории. Переписчики получили помощь с транспортом и размещением во время экспедиции.

В Кара-Холе в октябре работали четыре переписчика, каждый из них ранее прошел специальное обучение. Несмотря на отдаленность и отсутствие постоянной дороги и райцентра, село достаточно большое. Только в основной его части, как подтвердилось, сейчас проживает 1197 человек. Еще предположительно полсотни — на дальних чабанских стоянках. Туда переписчики отправятся на моторных лодках, чтобы найти и учесть всех оставшихся сельчан, даже ведущих уединенный образ жизни вдали от цивилизации. Для переписи важен каждый!

Первые итоги уже можно подвести. Если выяснится, что чабанов не более пятидесяти, то окажется, что население села за 10 лет сократилось на 10%. По данным последней переписи, в Кара-Холе проживали 1395 человек. Кстати, больше половины из них (52%) — женщины. Также перепись 2010 года показала, что сельчане в Тыве активно переселяются в города и составляют уже меньшую часть населения региона.

В городах Тывы в 2010 году проживало 53,1% от общей численности населения республики. Для сравнения: в 1959 году в Тыве сельское население составляло 70,8%, а городское — только 29,2%.

Всего на территории Бай-Тайгинского района республики, с которого началась новая Всероссийская перепись, находится восемь населенных пунктов. В них, по данным текущего учета, живет около 10 тыс. человек. Точная численность будет установлена в ходе дальнейшей переписи.

В декабре она пройдет в еще одном районе Тывы, который относится к труднодоступным территориям — Улуг-Хемском. В поселке Эйлиг-Хем нет моста, поэтому двое переписчиков смогут добраться туда после установления льда на Енисее.

Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях России началась в октябре 2020 года, за полгода до основного этапа, намеченного на апрель 2021 года. Кроме Тывы в октябре она проходит в Томской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Всего же с октября 2020 года по июнь 2021 года планируется переписать жителей примерно 2600 населенных пунктов в более чем 200 отдаленных и труднодоступных районах 26 регионов страны — Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока.

Узнать подробнее о графике проведения переписи в регионах, как определяются труднодоступные районы и организуются экспедиции в интересах статистики, а также следить за всеми событиями переписи на отдаленных территориях можно в специальном разделе сайта ВПН: https://www.strana2020.ru/trudnodostupnye.php

Фото: www.strana2020.ru/