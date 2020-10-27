В Коммунаре открыли «Яблоневый сад»

Новая благоустроенная территория «Яблоневый сад» была построена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В церемонии перерезания символической красной ленточки приняли участие депутат Законодательного собрания Ленинградской области Лариса Пункина, руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, руководители города Коммунара Людмила Шагай и Вера Пыжова.

Лариса Пункина рассказала, что она, как и многие жители Коммунара, помнит, какой была эта территория 18 лет назад.

- Постепенно, небольшими шагами, мы преобразили ее: построили ФОК, благоустроили территорию вокруг него, сегодня здесь появилась набережная. Благодарю администрации города и района, которые целенаправленно шли в этом направлении. Впереди у нас решение не менее серьезного вопроса – надо очистить реку Ижору, для этого необходимо попасть в федеральную программу, - сказала Лариса Пункина.

Людмила Нещадим сказала о том, что новое современное пространство для отдыха стало возможным только благодаря совместным усилиям.

- Рассчитываю на то, что все жители Коммунара будут беречь новое общее место для отдыха, - сказала Людмила Нещадим и пожелала дальнейшего развития городу.

Напомним, что в 2018 году с привлечением субсидий из федерального и областного бюджетов были выполнены работы по реализации первого этапа благоустройства территории рядом с ФОК «Олимп». Общая стоимость выполненных работ составила почти 16 млн рублей.

По итогам голосования жителей, которые выбрали дизайн-проект продолжения развития этой территории, благоустройство было продолжено – дополнительно были выполнены работы по устройству площадки для проведения культурно-массовых мероприятий. Общая стоимость работ составила 1,5 млн рублей, из которых 700 тысяч рублей безвозмездно выделил почетный житель Коммунара Борис Зингаревич.

В 2019 году администрация города Коммунара продолжила реализацию проекта за счет собственных средств, а также средств депутатов.

В 2020 году по результатам конкурсного отбора город Коммунар получил субсидию из федерального и областного бюджетов на реализацию третьего этапа благоустройства общественной территории на сумме 10 млн рублей, из местного бюджета было выделено еще более 1 млн рублей. Благодаря этому были сделаны пешеходные дорожки из брусчатки и дощатый настил с ограждением вдоль реки, установлены ландшафтные светильники, качели, лежаки, скамейки.

За счет субсидии из бюджета Гатчинского района обустроены пешеходные дорожки в прибрежной полосе Ижоры к памятнику погибшим жителям города, павшим в боях за Родину. В ходе подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне за счет средств депутата областного парламента Ларисы Пункиной и местного бюджета были выполнены работы по ремонту памятника и изготовлению мемориальных досок на общую сумму почти 950 тысяч рублей.

На празднике по случаю открытия нового пространства выступили творческие коллективы и артисты города Коммунара. Пожалуй, самым необычным моментом торжественного мероприятия стала золотая рыбка в аквариуме, которой каждый смог загадать желание. Среди тех, которые озвучили почетные гости, - открытие большого паркового пространства в Коммунаре, новый дворец культуры, новая спортивная школа, необходимое количество детских садов, уверенность в завтрашнем дне, а жители попросили отдельное помещение, где могли бы собираться ветераны и пенсионеры. После праздника золотая рыбка отправилась на постоянное место жительства в кабинет Веры Пыжовой, видимо, чтобы напоминать о загаданных желаниях, которые должны стать целями на будущее.

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