В Коммунаре открыли «Яблоневый сад»

Новая благоустроенная территория «Яблоневый сад» была построена в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В церемонии перерезания символической красной ленточки приняли участие
депутат Законодательного собрания Ленинградской области Лариса Пункина,
руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим,
руководители города Коммунара Людмила Шагай и Вера Пыжова.
Лариса Пункина рассказала, что она, как и многие жители Коммунара,
помнит, какой была эта территория 18 лет назад.
- Постепенно, небольшими шагами, мы преобразили ее: построили ФОК,
благоустроили территорию вокруг него, сегодня здесь появилась набережная.
Благодарю администрации города и района, которые целенаправленно шли в этом
направлении. Впереди у нас решение не менее серьезного вопроса – надо очистить
реку Ижору, для этого необходимо попасть в федеральную программу, - сказала
Лариса Пункина.
Людмила Нещадим сказала о том, что новое современное пространство для
отдыха стало возможным только благодаря совместным усилиям.
- Рассчитываю на то, что все жители Коммунара будут беречь новое общее
место для отдыха, - сказала Людмила Нещадим и пожелала дальнейшего развития
городу.
Напомним, что в
2018 году с привлечением субсидий из федерального и областного бюджетов были
выполнены работы по реализации первого этапа благоустройства территории рядом с
ФОК «Олимп». Общая стоимость выполненных работ составила
почти 16 млн рублей.
По
итогам голосования жителей, которые выбрали дизайн-проект продолжения развития
этой территории, благоустройство было продолжено – дополнительно были выполнены
работы по устройству площадки для проведения культурно-массовых мероприятий.
Общая стоимость работ составила 1,5 млн рублей, из которых 700 тысяч рублей безвозмездно
выделил почетный житель Коммунара Борис Зингаревич.
В 2019
году администрация города Коммунара продолжила реализацию проекта за счет
собственных средств, а также средств депутатов.
В 2020
году по результатам конкурсного отбора город Коммунар получил субсидию из
федерального и областного бюджетов на реализацию третьего этапа благоустройства
общественной территории на сумме 10 млн рублей, из местного бюджета было
выделено еще более 1 млн рублей. Благодаря этому были сделаны пешеходные дорожки
из брусчатки и дощатый
настил с ограждением вдоль реки, установлены ландшафтные светильники, качели,
лежаки, скамейки.
За счет субсидии
из бюджета Гатчинского района обустроены пешеходные дорожки в прибрежной полосе
Ижоры к памятнику погибшим жителям города, павшим в боях за Родину. В ходе подготовки к празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне за счет средств депутата областного парламента Ларисы
Пункиной и местного бюджета были выполнены работы по ремонту памятника и изготовлению
мемориальных досок на общую сумму почти 950 тысяч рублей.
На празднике по случаю открытия нового
пространства выступили творческие коллективы и артисты города Коммунара.
Пожалуй, самым необычным моментом торжественного мероприятия стала золотая
рыбка в аквариуме, которой каждый смог загадать желание. Среди тех, которые
озвучили почетные гости, - открытие большого паркового пространства в
Коммунаре, новый дворец культуры, новая спортивная школа, необходимое
количество детских садов, уверенность в завтрашнем дне, а жители попросили
отдельное помещение, где могли бы собираться ветераны и пенсионеры. После праздника
золотая рыбка отправилась на постоянное место жительства в кабинет Веры
Пыжовой, видимо, чтобы напоминать о загаданных желаниях, которые должны стать
целями на будущее.
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