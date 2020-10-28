Они всегда и во всем безукоризненны: как и что играют, как выглядят и во что одеты. Всегда - только высочайший уровень!

Без эстрадно-духового оркестра не обходится ни одно событие в Гатчине. Их хорошо знают поклонники джаза во многих городах Ленинградской области, они покоряли сердца тысяч слушателей на концертных площадках Санкт-Петербурга, Москвы, Германии.

Сейчас идет подготовка к концерту – время репетиций и творческих дискуссий. В репетиционных помещениях Центра творчества юных города Гатчины, где базируется эстрадно-духовой оркестр, царит творческое оживление. Настроение приподнятое, все собраны – скоро придет художественный руководитель Юрий Крутелев. Юрий Александрович тем временем перебирает нотные листы. В его небольшом кабинете – и рабочий стол, и костюмерная. Строгие ряды папок с нотами, заняв все свободное пространство, с трудом умещаются на подоконнике.

- Юрий Александрович, оркестр родился в советские годы, нес культуру в массы во время перестройки. Как за 35 лет изменился его репертуар и публика?

- Репертуар поменялся кардинально. Он усложнился, потому что пришли другие музыканты. Мы играем очень разную музыку: и рок, и блюзы. А публике это интересно. Если все идет по нарастающей, и публика идет по нарастающей. От нас уже ждут чего-то нового. Публика становится шире по музыкальным вкусам. Хотя по возрасту не изменилась - это люди пожилые и среднего возраста, семьи с детьми. У оркестра всегда была своя публика: как раньше любили духовую музыку, так теперь, к примеру, любят джаз. Ходят с удовольствием, и когда мы на Соборной работаем, и когда в Приоратском парке, и на наши концерты.

- А изменилось ли «лицо» самого оркестра?

- Профессионально, я думаю, оркестр меняется только в лучшую сторону. Что касается возраста, в оркестре всегда были люди старше сорока лет, профессионально зрелые музыканты. Молодежи практически нет. Так же происходит и пополнение коллектива. Я лично знаю тех, кто к нам приходит – это готовые специалисты, опытные, с именем. Сейчас коллектив очень сильный. У нас играют лучшие музыканты Гатчины, влились петербургские музыканты – один лучше другого. А как импровизируют – одно удовольствие!

- Как вы будете отмечать день рождения коллектива?

- Приглашаем всех 1 ноября на наш концерт «Осенние встречи». Программа абсолютно новая. Прозвучат популярные джазовые композиции – великая классика джаза. В концерте примут участие Сергей Ефремов (труба, вокал), Юрий Смирнов (альт-саксофон), Игорь Зеленов (тенор-саксофон), Алексей Дегусаров (гитара). С нами выступит шикарная петербургская вокалистка Марина Малышева. Думаю, о самой программе не нужно рассказывать – ее нужно слушать.

Как призналась обладательница награды «Award of Harmony» и исполнительница главных вокальных партий «Король Лев» и «Питер Пэн» легендарной студии Уолта Диснея Марина Малышева, попасть в гатчинский оркестр было ее давней мечтой,

- Я выступала с лучшими музыкантами Санкт-Петербурга, пела главные партии в диснеевских мультфильмах и очень хотела попасть в этот оркестр, - рассказывает Марина Малышева. - Знала, какой здесь репертуар, поэтому приехала уже с готовыми вещами и прошла прослушивание. Это для меня большая удача. Вообще, гатчинский оркестр - большая редкость: здесь всегда к каждому концерту делается новая программа, практически не повторяются старые произведения или крайне редко. Чудесный коллектив, по-настоящему творческий, работоспособный и высокопрофессиональный. В самом коллективе удивительная обстановка – теплая и душевная. В больших коллективах такое бывает не часто. Гатчина вообще – уютный город, во всем располагает к творчеству, и люди здесь тепло относятся друг к другу.

Марина рассказала, что пока из-за пандемии музыканты находились на самоизоляции, Юрий Александрович сделал много аранжировок самых разных произведений, в том числе популярных джазовых. У оркестра появился огромный выбор репертуара – до 20 пьес. Можно каждый раз делать новую программу.

«Я наделал столько – что теперь хочется все это поиграть!» – признался Юрий Александрович. На концерте прозвучит 16 пьес: все знаменитые. Аранжировки сделаны Юрием Александровичем, а некоторые куплены у знаменитых аранжировщиков в Америке.

Напомним, что оркестр «родился» в октябре 1985-го, как самодеятельный коллектив, состоявший из преподавателей, учеников и выпускников Детской музыкальной школы имени Ипполитова-Иванова. Свою работу он начинал в нескольких направлениях: играли духовую музыку на улице, джазовую и эстрадную - на концертах. Тогда же оркестр стал выступать как Big Band - большой джаз-оркестр. Под этим именем гатчинский коллектив многим известен и сегодня. В конце 1990-х в составе оркестра появился саксофонный квартет «Saxtown band», который снискал большую популярность.

Концерт Big Band под управлением Юрия Крутелева состоится в зале ЦТЮ. Начало - в 17 часов. Это будет прекрасный юбилейный подарок всем слушателям: преданным поклонникам, друзьям и коллегам.





Фото Гатчинской филармонии