Они всегда и во всем безукоризненны: как и что играют,
как выглядят и во что одеты. Всегда - только высочайший уровень!
Без эстрадно-духового оркестра не обходится ни одно
событие в Гатчине. Их хорошо знают поклонники джаза во многих городах
Ленинградской области, они покоряли сердца тысяч слушателей на концертных площадках
Санкт-Петербурга, Москвы, Германии.
Сейчас идет подготовка к концерту – время репетиций и
творческих дискуссий. В репетиционных помещениях Центра творчества юных города
Гатчины, где базируется эстрадно-духовой оркестр, царит творческое оживление.
Настроение приподнятое, все собраны – скоро придет художественный руководитель
Юрий Крутелев. Юрий Александрович тем временем перебирает нотные листы. В его
небольшом кабинете – и рабочий стол, и костюмерная. Строгие ряды папок с
нотами, заняв все свободное пространство, с трудом умещаются на подоконнике.
- Юрий Александрович, оркестр родился в
советские годы, нес культуру в массы во время перестройки. Как за 35 лет
изменился его репертуар и публика?
- Репертуар поменялся кардинально. Он усложнился,
потому что пришли другие музыканты. Мы играем очень разную музыку: и рок, и
блюзы. А публике это интересно. Если все идет по нарастающей, и публика идет по
нарастающей. От нас уже ждут чего-то нового. Публика становится шире по
музыкальным вкусам. Хотя по возрасту не изменилась - это люди пожилые и
среднего возраста, семьи с детьми. У оркестра всегда была своя публика: как
раньше любили духовую музыку, так теперь, к примеру, любят джаз. Ходят с
удовольствием, и когда мы на Соборной работаем, и когда в Приоратском парке, и
на наши концерты.
- А изменилось ли «лицо» самого оркестра?
- Профессионально, я думаю, оркестр меняется только в
лучшую сторону. Что касается возраста, в оркестре всегда были люди старше
сорока лет, профессионально зрелые музыканты. Молодежи практически нет. Так же
происходит и пополнение коллектива. Я лично знаю тех, кто к нам приходит – это
готовые специалисты, опытные, с именем. Сейчас коллектив очень сильный. У нас
играют лучшие музыканты Гатчины, влились петербургские музыканты – один лучше
другого. А как импровизируют – одно удовольствие!
- Как вы будете отмечать день рождения
коллектива?
- Приглашаем всех 1 ноября на наш концерт «Осенние
встречи». Программа абсолютно новая. Прозвучат популярные джазовые композиции –
великая классика джаза. В концерте примут участие Сергей Ефремов (труба,
вокал), Юрий Смирнов (альт-саксофон), Игорь Зеленов (тенор-саксофон), Алексей
Дегусаров (гитара). С нами выступит шикарная петербургская вокалистка Марина
Малышева. Думаю, о самой программе не нужно рассказывать – ее нужно слушать.
Как призналась обладательница награды «Award of
Harmony» и исполнительница главных вокальных партий «Король Лев» и «Питер Пэн»
легендарной студии Уолта Диснея Марина Малышева, попасть в гатчинский оркестр
было ее давней мечтой,
- Я выступала с лучшими музыкантами Санкт-Петербурга,
пела главные партии в диснеевских мультфильмах и очень хотела попасть в этот
оркестр, - рассказывает Марина Малышева.
- Знала, какой здесь репертуар, поэтому приехала уже с готовыми вещами и прошла
прослушивание. Это для меня большая удача. Вообще, гатчинский оркестр - большая
редкость: здесь всегда к каждому концерту делается новая программа, практически
не повторяются старые произведения или крайне редко. Чудесный коллектив,
по-настоящему творческий, работоспособный и высокопрофессиональный. В самом
коллективе удивительная обстановка – теплая и душевная. В больших коллективах
такое бывает не часто. Гатчина вообще – уютный город, во всем располагает к
творчеству, и люди здесь тепло относятся друг к другу.
Марина рассказала, что пока из-за пандемии музыканты
находились на самоизоляции, Юрий Александрович сделал много аранжировок самых
разных произведений, в том числе популярных джазовых. У оркестра появился
огромный выбор репертуара – до 20 пьес. Можно каждый раз делать новую
программу.
«Я наделал столько – что теперь хочется все это
поиграть!» – признался Юрий Александрович. На концерте прозвучит 16 пьес: все
знаменитые. Аранжировки сделаны Юрием Александровичем, а некоторые куплены у
знаменитых аранжировщиков в Америке.
Напомним, что оркестр «родился» в октябре 1985-го, как
самодеятельный коллектив, состоявший из преподавателей, учеников и выпускников
Детской музыкальной школы имени Ипполитова-Иванова. Свою работу он начинал в
нескольких направлениях: играли духовую музыку на улице, джазовую и эстрадную -
на концертах. Тогда же оркестр стал выступать как Big Band - большой
джаз-оркестр. Под этим именем гатчинский коллектив многим известен и сегодня. В
конце 1990-х в составе оркестра появился саксофонный квартет «Saxtown band»,
который снискал большую популярность.
Концерт Big Band под управлением Юрия Крутелева
состоится в зале ЦТЮ. Начало - в 17 часов. Это будет прекрасный юбилейный
подарок всем слушателям: преданным поклонникам, друзьям и коллегам.
Фото Гатчинской
филармонии