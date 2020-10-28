Виртуальная «Неделя без турникетов» прошла в Ленинградской области

Акция «Неделя без
турникетов» Всероссийского проекта «Работай в России» проходила в Ленинградской
области в течение прошлой недели. Знакомство школьников и студентов с
предприятиями и профессиями, востребованными на рынке труда региона, с
перспективами дальнейшего трудоустройства в этом году поменяло формат и прошло
в режиме-онлайн.
С помощью Ленинградской
службы занятости около 5 тысяч учащихся побывали на виртуальных экскурсиях на
десятках предприятий Ленинградской области, пообщались с представителями
различных профессий.
Об особенностях своей
работы ребятам рассказали «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург», АО «РУСАЛ
Бокситогорск», ОМВД России, «Выборгский судостроительный завод», Кингисеппская
таможня, «Пикалёвский глинозёмный завод», «Сяський ЦБК», Тихвинский
вагоностроительный завод и другие организации.