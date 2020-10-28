Виртуальная «Неделя без турникетов» прошла в Ленинградской области

Акция «Неделя без турникетов» Всероссийского проекта «Работай в России» проходила в Ленинградской области в течение прошлой недели. Знакомство школьников и студентов с предприятиями и профессиями, востребованными на рынке труда региона, с перспективами дальнейшего трудоустройства в этом году поменяло формат и прошло в режиме-онлайн.

С помощью Ленинградской службы занятости около 5 тысяч учащихся побывали на виртуальных экскурсиях на десятках предприятий Ленинградской области, пообщались с представителями различных профессий.

Об особенностях своей работы ребятам рассказали «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург», АО «РУСАЛ Бокситогорск», ОМВД России, «Выборгский судостроительный завод», Кингисеппская таможня, «Пикалёвский глинозёмный завод», «Сяський ЦБК», Тихвинский вагоностроительный завод и другие организации.