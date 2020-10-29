Информация для владельцев маломерных судов

Информация для владельцев маломерных судов

Государственная инспекция по маломерным судам Гатчинского района Ленинградской области напоминает о вступлении в силу Федерального зако-на №36-ФЗ от 23.04.2012. Маломерные суда массой до 200 кг включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт не подлежат государственной регистрации, а также не подлежат освидетельствованию.

Рубрики : Общество     29 Oct 2020

Предлагаем вам провести процедуру снятия с государственного учета маломерных судов с двигателем менее 10 л.с.

Предварительная запись по телефону: 8-81371-96-215

Гатчинское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области

Фото pixabay.com

 

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