Юные художники Гатчины – лауреаты областного конкурса

Тематический конкурс детских рисунков проводился «Домом народного творчества» в рамках реализации проекта «Великие имена в истории России» во Дворце культуры «Тосненский».

На конкурс было подано 48 работ, выполненных в графической и живописной технике учащимися в возрасте от 7 до 16 лет из восьми детских художественных школ и школ искусств Гатчины, Приозерска, Сланцев, Мги, Отрадного, Соснового Бора, Тихвина, Шлиссельбурга. Все участники конкурса награждены дипломами за участие. Победители получили дипломы и памятные сувениры, их преподаватели – сертификаты за подготовку лауреатов конкурса.

Конкурсная комиссия отобрала 21 лучшую работу для участия в выставочно-просветительском мероприятии. Из них дипломами лауреатов награждены ученики Гатчинской ДХШ Александр Фарулин (преподаватель М.А. Фазанова) и Лада Курганова (преподаватель А.А. Михайлов).

На фото работа Александра Фарулина