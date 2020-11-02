Юные художники Гатчины – лауреаты областного конкурса

Тематический конкурс
детских рисунков проводился «Домом народного творчества» в рамках реализации
проекта «Великие имена в истории России» во Дворце культуры «Тосненский».
На конкурс было подано 48
работ, выполненных в графической и живописной технике учащимися в возрасте от 7
до 16 лет из восьми детских художественных школ и школ искусств Гатчины,
Приозерска, Сланцев, Мги, Отрадного, Соснового Бора, Тихвина, Шлиссельбурга. Все
участники конкурса награждены дипломами за участие. Победители получили дипломы
и памятные сувениры, их преподаватели – сертификаты за подготовку лауреатов
конкурса.
Конкурсная комиссия
отобрала 21 лучшую работу для участия в выставочно-просветительском
мероприятии. Из них дипломами лауреатов награждены ученики Гатчинской ДХШ
Александр Фарулин (преподаватель М.А. Фазанова) и Лада Курганова (преподаватель
А.А. Михайлов).
На фото работа Александра Фарулина