И ключ от квартиры, где деньги лежат

И ключ от квартиры, где деньги лежат

В Вырице задержали воровку, стащившую деньги у пенсионерки из дома, пока хозяйка находилась на участке.

Рубрики : Криминал     03 Nov 2020

26-го октября в Войсковицкий отдел полиции обратилась 64-летняя жительница деревни Вохоново, у которой пропали 30 тысяч рублей из кошелька на тумбочке. Днем она была на участке за домом, а через незапертую дверь кто-то вошел внутрь и украл деньги.

Было возбуждено уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением в жилище. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 28-го октября сотрудники Войсковицкого отдела полиции задержали в Вырице на улице Соболевского и полностью изобличили преступницу: 30-летнюю местную жительницу Елену Т., не работающую, ранее судимую. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

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