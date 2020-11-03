И ключ от квартиры, где деньги лежат

26-го октября в Войсковицкий отдел полиции обратилась 64-летняя жительница деревни Вохоново, у которой пропали 30 тысяч рублей из кошелька на тумбочке. Днем она была на участке за домом, а через незапертую дверь кто-то вошел внутрь и украл деньги.

Было возбуждено уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением в жилище. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 28-го октября сотрудники Войсковицкого отдела полиции задержали в Вырице на улице Соболевского и полностью изобличили преступницу: 30-летнюю местную жительницу Елену Т., не работающую, ранее судимую. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.