И ключ от квартиры, где деньги лежат

26-го октября в
Войсковицкий отдел полиции обратилась 64-летняя жительница деревни Вохоново, у
которой пропали 30 тысяч рублей из кошелька на тумбочке. Днем она была на
участке за домом, а через незапертую дверь кто-то вошел внутрь и украл деньги.
Было возбуждено уголовное
дело по факту кражи с незаконным проникновением в жилище. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий 28-го октября сотрудники Войсковицкого отдела
полиции задержали в Вырице на улице Соболевского и полностью изобличили
преступницу: 30-летнюю местную жительницу Елену Т., не работающую, ранее
судимую. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.