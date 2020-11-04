Гостиницы Гатчины учатся

Сколько сейчас в Гатчине
мест для размещения туристов, командировочных и просто гостей? Даже сами
гатчинцы это вряд ли знают. Только в одной популярной поисковой системе можно
найти около двух десятков различных отелей, гостевых домов, апартаментов,
хостелов. А еще и в пригороде они растут как грибы. И это не удивительно.
В Гатчинском районе есть,
что посмотреть. Это центр притяжения деловой, общественной, спортивной и
культурной активности. Сюда едут не только ради достопримечательностей, но и в
учебные центры, на семинары, на соревнования и в командировки. А спрос, как
говорится, рождает предложения.
В Гатчине на базе Фонда
поддержки малого и среднего бизнеса прошел выездной семинар «Новые правила
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации». Как отметил руководитель Фонда поддержки
малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания г. Гатчина
Александр Семенов, Ленинградская область один из не многих регионов, где в
настоящее время оказывается поддержка предпринимателям, в том числе
информационная и методическая помощь для становления и развития бизнеса.
Обсудить изменения в
законе собрались владельцы и руководители средств размещения Гатчины и района.
Свое мнение высказали эксперт по классификации гостиниц и иных средств
размещения Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Анна Сомова и
директор, основатель компании Hospitality Management Блейк Андерсон.
Участники семинара
познакомились с особенностями применения разрешительных документов,
предусмотренных федеральным законом «Об основах туристической деятельности»,
узнали. кто имеет право классифицировать средства размещения и какие средства
размещения подпадают под обязательную классификацию. Еще раз проштудировали
требования к категориям гостиниц, номерам и персоналу. А также задали вопросы,
касающиеся государственной поддержки средств размещения, в том числе гостевых
комнат, предназначенных для проживания туристов.
Важная часть семинара –
непосредственный обмен опытом на местах. Во время поездки по Гатчинскому району
участники семинара посетили несколько объектов размещения, где много
фотографировали и задавали вопросы.
Апарт-отель «Сиверский»
принял первых гостей в начале сентября. Он расположен рядом с вокзалом в центре
деловой застройки. Все оборудование новое и современное, каждый номер имеет
свое лицо, свой оригинальный дизайн.
Хостел «Настроение»
открылся в центре Гатчины на улице Горького в 2019 году. Здесь уже жили
специалисты с объектов ПИЯФ, ученые с арктической станции. Много добрых слов
можно прочитать в книге отзывов.
Отель «Гатчина» на улице
Горького распахнул свои двери в октябре 2015 года. Отель построен в стиле
петровского барокко и напоминает городские усадьбы петербургской знати середины
XVIII века
Отель «Гарден-хаус»
расположился в историческом здании на проспекте 25 Октября. Здание гостиницы,
являющееся памятником архитектуры второй половины XIX века, полностью
реконструировано в 2005 году. Старожилы помнят, что в советские годы в этом
особняке находилось общежитие ремесленного училища.
Цены за размещение в Гатчине
и районе самые разные: за сутки в среднем от 3500 рублей до 6-8 тысяч рублей с
человека за номер в отелях, и от 600 рублей с человека за место в хостеле.
Несмотря на сложную
ситуацию с коронавирусом и связанными с этим ограничениями, эксперты заверили,
что в этом направлении бизнеса все в порядке. «Рейтинг заселяемости» достаточно
высокий. В Гатчине заполняемость гостиниц составляет в среднем 85% в год, тогда
как по стране 65% - и это уже хорошо. В сезон, особенно при проведении крупных
событийных мероприятий в Гатчине и районе, туристам мест не хватает. Значит,
есть куда развиваться!
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