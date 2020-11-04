Гостиницы Гатчины учатся

Сколько сейчас в Гатчине мест для размещения туристов, командировочных и просто гостей? Даже сами гатчинцы это вряд ли знают. Только в одной популярной поисковой системе можно найти около двух десятков различных отелей, гостевых домов, апартаментов, хостелов. А еще и в пригороде они растут как грибы. И это не удивительно.

В Гатчинском районе есть, что посмотреть. Это центр притяжения деловой, общественной, спортивной и культурной активности. Сюда едут не только ради достопримечательностей, но и в учебные центры, на семинары, на соревнования и в командировки. А спрос, как говорится, рождает предложения.

В Гатчине на базе Фонда поддержки малого и среднего бизнеса прошел выездной семинар «Новые правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации». Как отметил руководитель Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания г. Гатчина Александр Семенов, Ленинградская область один из не многих регионов, где в настоящее время оказывается поддержка предпринимателям, в том числе информационная и методическая помощь для становления и развития бизнеса.

Обсудить изменения в законе собрались владельцы и руководители средств размещения Гатчины и района. Свое мнение высказали эксперт по классификации гостиниц и иных средств размещения Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Анна Сомова и директор, основатель компании Hospitality Management Блейк Андерсон.

Участники семинара познакомились с особенностями применения разрешительных документов, предусмотренных федеральным законом «Об основах туристической деятельности», узнали. кто имеет право классифицировать средства размещения и какие средства размещения подпадают под обязательную классификацию. Еще раз проштудировали требования к категориям гостиниц, номерам и персоналу. А также задали вопросы, касающиеся государственной поддержки средств размещения, в том числе гостевых комнат, предназначенных для проживания туристов.

Важная часть семинара – непосредственный обмен опытом на местах. Во время поездки по Гатчинскому району участники семинара посетили несколько объектов размещения, где много фотографировали и задавали вопросы.

Апарт-отель «Сиверский» принял первых гостей в начале сентября. Он расположен рядом с вокзалом в центре деловой застройки. Все оборудование новое и современное, каждый номер имеет свое лицо, свой оригинальный дизайн.

Хостел «Настроение» открылся в центре Гатчины на улице Горького в 2019 году. Здесь уже жили специалисты с объектов ПИЯФ, ученые с арктической станции. Много добрых слов можно прочитать в книге отзывов.

Отель «Гатчина» на улице Горького распахнул свои двери в октябре 2015 года. Отель построен в стиле петровского барокко и напоминает городские усадьбы петербургской знати середины XVIII века

Отель «Гарден-хаус» расположился в историческом здании на проспекте 25 Октября. Здание гостиницы, являющееся памятником архитектуры второй половины XIX века, полностью реконструировано в 2005 году. Старожилы помнят, что в советские годы в этом особняке находилось общежитие ремесленного училища.

Цены за размещение в Гатчине и районе самые разные: за сутки в среднем от 3500 рублей до 6-8 тысяч рублей с человека за номер в отелях, и от 600 рублей с человека за место в хостеле.

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом и связанными с этим ограничениями, эксперты заверили, что в этом направлении бизнеса все в порядке. «Рейтинг заселяемости» достаточно высокий. В Гатчине заполняемость гостиниц составляет в среднем 85% в год, тогда как по стране 65% - и это уже хорошо. В сезон, особенно при проведении крупных событийных мероприятий в Гатчине и районе, туристам мест не хватает. Значит, есть куда развиваться!





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