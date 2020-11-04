Поддержка семей с детьми: гатчинцы делятся опытом

Структурное подразделение Информационно-методического
центра - Центр психолого-педагогического, медицинского и социального
сопровождения с 2018 года участвует в федеральном проекте «Поддержка семей,
имеющих детей», являясь базовой опорной площадкой Регионального
консультационного центра. Сюда обращаются родители детей от рождения до 18 лет.
Специалисты центра оказывают консультационную помощь по подготовке детей к
школе, обучению по основным образовательным программам, в том числе
адаптированным, по проблемам поведенческого характера, взаимоотношениям в
коллективе сверстников, с родителями, педагогами и многим другим вопросам.
В сентябре-октябре в рамках этого же
проекта Ленинградский институт развития образования организовал курсовую
подготовку специалистов образовательных учреждений субъектов федерации. Был задействован
и Гатчинский район. Так, 16 октября на базе Информационно-методического центра в
поселке Новый Свет работала стажировочная площадка «Практика консультирования родителей (законных представителей), имеющих детей».
В Гатчинский район приехали специалисты
образовательных учреждений из Ленинградской области и Казани. Сотрудники центра
поделились опытом работы по организации консультационной деятельности, взаимодействию
с родителями, в том числе, имеющими детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью. От теории перешли к практике. Педагог-психолог Анастасия
Ваграмовна Законова и учитель-логопед Анна
Вячеславовна Романова непосредственно продемонстрировали, как оказывается
консультационная помощь родителям в очном и дистанционном формате. В ходе
встречи обсуждались основные направления и модели
консультативно-психологической помощи, специалисты обменялись мнениями, назвали
проблемы и возможные пути решения.
Слушатели курсов оставили положительные
отзывы, пожелания успехов в работе и надежду на дальнейшее сотрудничество.
Консультации
для родителей (законных представителей) детей проводится в консультационном
центре по адресу: Гатчинский район, п. Новый Свет, д.72 (автобус № 535).
Записаться
на консультацию можно при личном обращении:
по телефону – 8(81371)68-937, моб.8-999-029-24-36,
на
сайте: www.rkc47.ru
Фото предоставлено организаторами