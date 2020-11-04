Поддержка семей с детьми: гатчинцы делятся опытом

Структурное подразделение Информационно-методического центра - Центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения с 2018 года участвует в федеральном проекте «Поддержка семей, имеющих детей», являясь базовой опорной площадкой Регионального консультационного центра. Сюда обращаются родители детей от рождения до 18 лет. Специалисты центра оказывают консультационную помощь по подготовке детей к школе, обучению по основным образовательным программам, в том числе адаптированным, по проблемам поведенческого характера, взаимоотношениям в коллективе сверстников, с родителями, педагогами и многим другим вопросам.

В сентябре-октябре в рамках этого же проекта Ленинградский институт развития образования организовал курсовую подготовку специалистов образовательных учреждений субъектов федерации. Был задействован и Гатчинский район. Так, 16 октября на базе Информационно-методического центра в поселке Новый Свет работала стажировочная площадка «Практика консультирования родителей (законных представителей), имеющих детей».

В Гатчинский район приехали специалисты образовательных учреждений из Ленинградской области и Казани. Сотрудники центра поделились опытом работы по организации консультационной деятельности, взаимодействию с родителями, в том числе, имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. От теории перешли к практике. Педагог-психолог Анастасия Ваграмовна Законова и учитель-логопед Анна Вячеславовна Романова непосредственно продемонстрировали, как оказывается консультационная помощь родителям в очном и дистанционном формате. В ходе встречи обсуждались основные направления и модели консультативно-психологической помощи, специалисты обменялись мнениями, назвали проблемы и возможные пути решения.

Слушатели курсов оставили положительные отзывы, пожелания успехов в работе и надежду на дальнейшее сотрудничество.

Консультации для родителей (законных представителей) детей проводится в консультационном центре по адресу: Гатчинский район, п. Новый Свет, д.72 (автобус № 535).

Записаться на консультацию можно при личном обращении:

по телефону – 8(81371)68-937, моб.8-999-029-24-36,

на сайте: www.rkc47.ru

Фото предоставлено организаторами