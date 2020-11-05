Библиотека на Подрядчикова: 40 ярких лет

Библиотека №2 входит в
состав муниципального бюджетного учреждения «Центральная библиотечная система
г. Гатчины». За 40 лет она стала информационным и культурно-просветительским
центром для жителей, в первую очередь, близлежащих микрорайонов Хохлово поле и
Въезд. Поздравить коллектив с юбилеем пришли коллеги, друзья и партнеры,
включая и представителей редакции «Гатчинской правды».
Открывая торжественную
часть праздника, заведующая библиотекой Ирина Ивановна Петрова, провела экскурс
в историю и рассказала о ее сегодняшнем дне.
- Сейчас наша библиотека
обслуживает около двух тысяч человек. Универсальный фонд насчитывает 24 тысячи
экземпляров. Это книги по различным областям знаний, классическая,
художественная, современная литература. У нас есть книги для всех групп
населения, для чтения дома и для работы в читальном зале, - отметила Ирина
Ивановна. - Наша библиотека известна особой атмосферой литературно-музыкальных
вечеров. Их было много, и все они связаны с историей Гатчины. Вокруг нашей
библиотеки сформировался творческий актив читателей, который ведет интересную
неформальную информационную и культурно-просветительскую работу в микрорайоне.
Участие читательского актива в проведении мероприятий по продвижению книги и
чтения позволяет сделать творческие вечера, разнообразные встречи
привлекательными для горожан, особенно для семейного посещения, а также дает
возможность реализовать творческие и интеллектуальные способности друзьям
библиотеки. Недавно появился новый проект – «Встречи у камина». Жители Гатчины
и района представляют свое творчество на суд читателей и гостей.
Как рассказала Ирина
Ивановна, в библиотеке ежегодно проходят встречи с гостями Российского
кинофестиваля «Литература и кино». Здесь организуются виртуальные путешествия
по стране, читатели дарят свои книги, малышей приучают к чтению, а подростков
еще и к здоровому образу жизни. Еженедельно проходят акции, посвященные
праздничным датам, событиям, «веселые занятия» на интересные темы и серьезные
обсуждения. Так, с рассказом о Крымской весне в гостях у читателей библиотеки
были самые настоящие «вежливые люди».
Одно из профилирующих
направлений работы библиотеки – экологическое просвещение и воспитание
экологической культуры горожан. Библиотека установила тесные связи с учебными
заведениями, предприятиями и общественными организациями города. В библиотеке
проходят мастер-классы, выставки, лекции. Она успешно участвует в экологических
проектах и конкурсах, получает заслуженные награды. Среди них – звание лауреата
Российского смотра-конкурса работы библиотек по экологическому просвещению
населения.
Поздравить коллектив
пришел председатель комитета по культуре Гатчинского района Сергей Юрьевич
Никитин.
- Библиотека – слово
женского рода. Очень приятно, что в основе своей сотрудники библиотеки – это
женщины, потому что они умеют дарить тепло, потому что они умеют передавать
самое главное, что у нас есть – любовь, -
подчеркнул Сергей Юрьевич. - Сорок лет – это достойный юбилей, говорящий
о том, сколько уже сделано и как много еще предстоит сделать. Люди, работающие
в библиотеке, в корне отличаются. Они не умеют говорить: «Это не мое, я за это
не отвечаю». В том месте, где вы расположены, нет другого очага культуры: вы
заменяете и ДК, и музыкальную школу, и кинотеатр. Мы сейчас объехали все
учреждения культуры Гатчины и района. Особое внимание уделялось библиотекам –
ведь их посещают люди всех возрастов. У всех библиотек разные возможности и
разное финансирование, но что бросается в глаза – это счастливые сотрудники,
потому что они занимаются любимым делом. Безусловно, библиотекам нужно
помогать, и мы будем стараться это делать.
На встрече с коллективом
библиотеки С.Ю. Никитин сообщил, что комитет по культуре вскоре он будет
располагаться по соседству с библиотекой №2 – по адресу: ул. Рощинская, 18.
Идет подготовка к переезду.
Торжественным моментом стала церемония награждения. Сергей Юрьевич выразил слова благодарности от имени главы администрации Гатчинского района и главы муниципального образования коллективу библиотеки и его руководителю Ирине Ивановне Петровой. В честь юбилея награды за высокий профессионализм, большой вклад в развитие библиотечного дела г. Гатчины удостоены Ирина Ивановна Петрова, Ольга Владимировна Василенко и Елена Валентиновна Кадышева.
После официальной части
сотрудники библиотеки-юбиляра принимали музыкально-поэтические поздравления,
цветы и подарки.
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