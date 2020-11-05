Библиотека на Подрядчикова: 40 ярких лет

Библиотека №2 входит в состав муниципального бюджетного учреждения «Центральная библиотечная система г. Гатчины». За 40 лет она стала информационным и культурно-просветительским центром для жителей, в первую очередь, близлежащих микрорайонов Хохлово поле и Въезд. Поздравить коллектив с юбилеем пришли коллеги, друзья и партнеры, включая и представителей редакции «Гатчинской правды».

Открывая торжественную часть праздника, заведующая библиотекой Ирина Ивановна Петрова, провела экскурс в историю и рассказала о ее сегодняшнем дне.

- Сейчас наша библиотека обслуживает около двух тысяч человек. Универсальный фонд насчитывает 24 тысячи экземпляров. Это книги по различным областям знаний, классическая, художественная, современная литература. У нас есть книги для всех групп населения, для чтения дома и для работы в читальном зале, - отметила Ирина Ивановна. - Наша библиотека известна особой атмосферой литературно-музыкальных вечеров. Их было много, и все они связаны с историей Гатчины. Вокруг нашей библиотеки сформировался творческий актив читателей, который ведет интересную неформальную информационную и культурно-просветительскую работу в микрорайоне. Участие читательского актива в проведении мероприятий по продвижению книги и чтения позволяет сделать творческие вечера, разнообразные встречи привлекательными для горожан, особенно для семейного посещения, а также дает возможность реализовать творческие и интеллектуальные способности друзьям библиотеки. Недавно появился новый проект – «Встречи у камина». Жители Гатчины и района представляют свое творчество на суд читателей и гостей.

Как рассказала Ирина Ивановна, в библиотеке ежегодно проходят встречи с гостями Российского кинофестиваля «Литература и кино». Здесь организуются виртуальные путешествия по стране, читатели дарят свои книги, малышей приучают к чтению, а подростков еще и к здоровому образу жизни. Еженедельно проходят акции, посвященные праздничным датам, событиям, «веселые занятия» на интересные темы и серьезные обсуждения. Так, с рассказом о Крымской весне в гостях у читателей библиотеки были самые настоящие «вежливые люди».

Одно из профилирующих направлений работы библиотеки – экологическое просвещение и воспитание экологической культуры горожан. Библиотека установила тесные связи с учебными заведениями, предприятиями и общественными организациями города. В библиотеке проходят мастер-классы, выставки, лекции. Она успешно участвует в экологических проектах и конкурсах, получает заслуженные награды. Среди них – звание лауреата Российского смотра-конкурса работы библиотек по экологическому просвещению населения.

Поздравить коллектив пришел председатель комитета по культуре Гатчинского района Сергей Юрьевич Никитин.

- Библиотека – слово женского рода. Очень приятно, что в основе своей сотрудники библиотеки – это женщины, потому что они умеют дарить тепло, потому что они умеют передавать самое главное, что у нас есть – любовь, - подчеркнул Сергей Юрьевич. - Сорок лет – это достойный юбилей, говорящий о том, сколько уже сделано и как много еще предстоит сделать. Люди, работающие в библиотеке, в корне отличаются. Они не умеют говорить: «Это не мое, я за это не отвечаю». В том месте, где вы расположены, нет другого очага культуры: вы заменяете и ДК, и музыкальную школу, и кинотеатр. Мы сейчас объехали все учреждения культуры Гатчины и района. Особое внимание уделялось библиотекам – ведь их посещают люди всех возрастов. У всех библиотек разные возможности и разное финансирование, но что бросается в глаза – это счастливые сотрудники, потому что они занимаются любимым делом. Безусловно, библиотекам нужно помогать, и мы будем стараться это делать.

На встрече с коллективом библиотеки С.Ю. Никитин сообщил, что комитет по культуре вскоре он будет располагаться по соседству с библиотекой №2 – по адресу: ул. Рощинская, 18. Идет подготовка к переезду.

Торжественным моментом стала церемония награждения. Сергей Юрьевич выразил слова благодарности от имени главы администрации Гатчинского района и главы муниципального образования коллективу библиотеки и его руководителю Ирине Ивановне Петровой. В честь юбилея награды за высокий профессионализм, большой вклад в развитие библиотечного дела г. Гатчины удостоены Ирина Ивановна Петрова, Ольга Владимировна Василенко и Елена Валентиновна Кадышева.

После официальной части сотрудники библиотеки-юбиляра принимали музыкально-поэтические поздравления, цветы и подарки.

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