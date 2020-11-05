«Чаще мойте пол!»

Кажется, совсем недавно был период, когда СМИ прямо
захлёбывались от темы об активной старости. Помните, сколько было передач о
людях, которым сильно за 70, но они продолжают быть активными и в
профессиональной, и в общественной жизни.
Пандемия внесла свои коррективы, и теперь не то что
70-летним с плюсом, но уже людям возраста 65+ велено сидеть дома и выходить из
него только при большой надобности.
Мой знакомый ученый, недавно отметивший 70-летний
юбилей, сильно встревожен. Он опасается, что его молодому руководству надоест
оформлять на него документы, в которых значится, что он редкий специалист и в
нём нуждается отрасль, и его вынудят сидеть дома. А ведь он до сих пор
участвует в соревнованиях по бегу и спортивному ориентированию. И в команде,
выступающей за Петербург (внимание!) он – самый младший.
Теперь представьте,
что таким людям (а их немало), сохранившим свой мозг и социально-экономические
характеристики, наша технократическая культура говорит: «Сидите дома!» Безличные
цифры возраста навязывают определенное понимание и образ жизни, заставляют быть
пожилым. Ну и что, что ты преподаешь и на твои лекции приходят студенты с
других факультетов ВУЗа? У тебя идей больше, чем у специалиста, в два раза тебя
младшего по возрасту? Тебе 65 с плюсом – становись в общую шеренгу.
Мы опускаем нравственные, этические и медицинские
стороны этой ситуации. Мы сегодня говорим о том, как выжить (не физически, а
ментально) в условиях, продиктованных пандемией.
Профессора теории и практики социальной работы СПбГУ
69-летнюю Ирину Григорьеву спросили о том, как на ней отразилось распоряжение
Роспотребнадзора о запрете преподавателям 65+ входить в учебные аудитории. Она
ответила следующее: «Весной все не ходили, а сейчас только мы. Это очень эйджистское
решение. Мы боролись за активное старение, а нам поставили чисто формальный
барьер. Хорошо, я буду вести занятия по Microsoft Teams, кто-то в Zoom. Для нас
это важно, потому что это наша работа, это передача квалификации. Если бы это
прекратилось, это было бы смерти подобно. В прямом смысле. Когда человек
исчерпал жизненную программу, то вероятность того, что он быстро умрет, гораздо
выше. А если есть интерес к жизни, есть какие-то задачи, можно оставаться
сохранным и самостоятельным и в сто лет!»
Социологи и психологи, изучающие
проблемы геронтологии, говорят о том, что в плюсе оказались те возрастные люди,
которые уже давно научились пользоваться Интернетом и всякими платформами,
дающими возможность общаться on-line. Сегодня очень много дистанционных
программ обучения и переобучения, в том числе и для пожилых. Можно приобрести
новую профессии (квалификацию) и попробовать работать дистанционно. И это
вдохновляющие перспективы. Психологи напоминают о том, что люди, постоянно
нагружающие и тренирующие свой интеллект, реже впадают в деменцию и долгое
время способны жить самостоятельно.
Интересная тенденция наметилась и в отношении тех,
кто, увы, оказался на пороге деменции. Если раньше таких людей старались
отправить в специальные дома престарелых, то сегодня ситуация кардинально
изменилась. Современная наука говорит о том, что такому человеку лучше всего
жить в семье, но, конечно, при условии, что семья получает помощь. А если
отдельно от семьи, то с надомной помощью. От стационарного ухода в развитых
странах постепенно отказываются. Сегодня считается, что это неэффективный
способ ухода, даже если есть прекрасные условия для проживания. Потому что это
изоляция.
Профессор И. Григорьева назвала цифры: «По законам
Дании, это до потери 80 % способностей к самообслуживанию; в Италии в стационар
забирают «на последний год жизни». До этого «последнего периода» человек живет
дома и проходит реабилитацию. К примеру, в самой бедной итальянской области
Калабрия раз в год пожилой человек получает трехнедельную реабилитацию, которая
улучшает его состояние. Общемировая тенденция – обучение родственников тому,
как обращаться с родными в такой ситуации. Существует система дневных сиделок,
устройства типа браслета или брелока на шею, которые предупреждают о наступлении
ухудшения, когда человек слабо отвечает или не отвечает за свои действия. Во
Франции, Германии и Израиле больше двадцати лет назад в дополнение к
пенсионному появилось страхование по уходу, в остальных странах чуть позже.
Получается, что люди заботятся сами о себе, а государство очень тщательно
следит, чтобы не только работники, но и работодатели платили все, что нужно по
обязательному страхованию».
В одном из Калифорнийских университетов провели
интересное исследование. Собрали группу людей в возрасте от 56 до 85 лет и
попросили в течение трех месяцев посещать 3-5 занятий. Пожилые люди погружались
в испанский язык, осваивали iPad, учились фотографировать и рисовать, сочиняли
музыку. До, во время и после занятий у них измеряли рабочую память (сколько им нужно,
чтобы запомнить номер телефона), проводили когнитивный контроль (способность
переключаться с одной задачи на другую) и проверяли качество эпизодической
памяти (сообщить, где припарковались). Спустя всего полмесяца эти показатели
улучшились и сравнялись с показателями людей на 30 лет младше. Результат
сохранялся, пока старики осваивали сразу несколько навыков одновременно.
А что же насчет мытья полов? Международная группа
ученых сделала такой вывод: высокий уровень физической активности гарантирует
более позднюю старость и снижает риск развития деменции. «Если вам не вытащить
себя на пробежку или прогулку, просто чаще мойте пол», – советуют специалисты.
Фото pixabay.com