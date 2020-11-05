Гатчинские флорболисты выиграли «Русскую осень»

В ходе турнира состоялись 16 игр (12 прошли на групповом этапе и 4 – в плей-офф), которые подарили спортсменам море незабываемых эмоций.

Дебютант Всероссийских соревнований – команда «Ямал» из Нового Уренгоя завоевала бронзовые медали. Второе место заняла команда «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Чемпионом турнира стала команда «Торпедо» из Гатчинского района под руководством Алексея Окунева.

Кроме того, гатчинские игроки были отмечены индивидуальными призами. Так, Екатерина Смирнова получила звание «Лучший защитник», а Дмитрий Толочко – «Лучший нападающий».