Кот в мешке через WhatsApp

27-го октября в полицию
обратилось несколько человек, ставших жертвами аферистов. У молодой жительницы
деревни Новой Гатчинского района мошенники выманили более 330 тысяч рублей. С
целью заработка в интернете она нашла брокерский сайт, где надо было следить за
курсом валют. При регистрации и дальнейшем сопровождении с ней связался
неизвестный, и в ходе общения и переписки женщина перечислила на данный сайт
более 333 тысяч рублей – в надежде на то, что деньги будут поступать с
процентами. После этого ее на данном сайте заблокировали.
Гатчинской пенсионерке
позвонил некто, представился службой поддержки и сообщил, что с ее карты
происходит списание денежных средств. Следуя инструкциям незнакомца, дама
продиктовала ему все коды из смс и, в итоге, самостоятельно перевела
неизвестному лицу 125 тысяч рублей.
28-го октября в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 40-летнего
жителя Нового Света. Накануне ему позвонил очередной «сотрудник службы
безопасности банка» и ввел в заблуждение. До такой степени, что мужчина сначала
перевел 77 тысяч рублей на номер телефона, потом оформил кредитный договор в
банке на 780 тысяч рублей и перевел 610 тысяч на виртуальную карту
неустановленному лицу, созданную им же в собственном телефоне.
В тот же день в полицию
обратилась 35-летняя жительница Гатчины – руководитель отдела из крупной
компании, которая нашла на сайте Brunto.ru объявление о продаже кофемашины
стоимостью 45 тысяч рублей. Продавец по ее просьбе прислал счет с реквизитами,
женщина оплатила, продавец сообщил, что товар будет доставлен в течение трех
дней. Однако прошло две недели – кофеварка не приехала, продавец перестал
выходить на связь.
31-го октября в дежурную
часть поступило заявление от 44-летней жительницы Гатчины, работающей
менеджером по продажам. Десять дней назад на торговой площадке «Авито» она
нашла объявление о продаже котенка донского сфинкса. Связалась с продавцом
через WhatsApp и договорилась о доставке. Покупательница согласилась на
предоплату в размере 7000 рублей, перевела двумя частями деньги на банковскую
карту продавца. Подтвердив перевод, продавец обещала привезти котенка до конца
октября, но вместо этого отключила телефон. Котенка донского сфинкса
покупательница так и не увидела.
По фактам мошенничеств и
краж денег с банковских счетов возбуждены уголовные дела.