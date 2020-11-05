Кот в мешке через WhatsApp

27-го октября в полицию обратилось несколько человек, ставших жертвами аферистов. У молодой жительницы деревни Новой Гатчинского района мошенники выманили более 330 тысяч рублей. С целью заработка в интернете она нашла брокерский сайт, где надо было следить за курсом валют. При регистрации и дальнейшем сопровождении с ней связался неизвестный, и в ходе общения и переписки женщина перечислила на данный сайт более 333 тысяч рублей – в надежде на то, что деньги будут поступать с процентами. После этого ее на данном сайте заблокировали.

Гатчинской пенсионерке позвонил некто, представился службой поддержки и сообщил, что с ее карты происходит списание денежных средств. Следуя инструкциям незнакомца, дама продиктовала ему все коды из смс и, в итоге, самостоятельно перевела неизвестному лицу 125 тысяч рублей.

28-го октября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 40-летнего жителя Нового Света. Накануне ему позвонил очередной «сотрудник службы безопасности банка» и ввел в заблуждение. До такой степени, что мужчина сначала перевел 77 тысяч рублей на номер телефона, потом оформил кредитный договор в банке на 780 тысяч рублей и перевел 610 тысяч на виртуальную карту неустановленному лицу, созданную им же в собственном телефоне.

В тот же день в полицию обратилась 35-летняя жительница Гатчины – руководитель отдела из крупной компании, которая нашла на сайте Brunto.ru объявление о продаже кофемашины стоимостью 45 тысяч рублей. Продавец по ее просьбе прислал счет с реквизитами, женщина оплатила, продавец сообщил, что товар будет доставлен в течение трех дней. Однако прошло две недели – кофеварка не приехала, продавец перестал выходить на связь.

31-го октября в дежурную часть поступило заявление от 44-летней жительницы Гатчины, работающей менеджером по продажам. Десять дней назад на торговой площадке «Авито» она нашла объявление о продаже котенка донского сфинкса. Связалась с продавцом через WhatsApp и договорилась о доставке. Покупательница согласилась на предоплату в размере 7000 рублей, перевела двумя частями деньги на банковскую карту продавца. Подтвердив перевод, продавец обещала привезти котенка до конца октября, но вместо этого отключила телефон. Котенка донского сфинкса покупательница так и не увидела.

По фактам мошенничеств и краж денег с банковских счетов возбуждены уголовные дела.