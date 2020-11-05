Новые ограничения для жителей Ленинградской области

Сегодня Губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения в постановление
(https://lenobl.ru/ru/dokumenty/opublikovanie-pravovyh-aktov/oficialno-opublikovanie-npa-s-10-iyunya-2013-goda/oficialnoe-opublikovanie-pravovyh-aktov-leningradskoj-oblasti-s-10-iyu/),
направленное на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
Неработающим
гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции, а работающим
этой возрастной группы рекомендовано перейти на дистанционный режим. Для
жителей, соблюдающих режим самоизоляции, разрешен поход в ближайший магазин, выгул собак - на расстоянии не более 100 метров от дома.
На свадьбах,
банкетах, днях рождения и поминках одновременно могут находиться не более 18
человек при обязательном использовании средств индивидуальной защиты.
Еще одно
ограничение коснется несовершеннолетних в возрасте до 14 лет — им запрещено
посещать торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых.
В части оказания медицинской
помощи в «красной» и «желтой» зонах плановая медицинская помощь в условиях
стационара разрешена только пациентам с заболеваниями и состояниями, при
которых отсрочка медпомощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и
здоровья, а также пациентам с травмами, острыми заболеваниями и обострением
хронических заболеваний.
В части работы МФЦ
постановлением внесены изменения, позволяющие жителям области оперативно
получать ряд услуг. Центры «Мои документы» в «красной» и «желтой» зонах будут,
как и прежде, работать по предварительной записи, но в них можно будет получить
социально-значимые услуги без записи. К ним отнесены: регистрация рождения,
оформление внутренних паспортов, выдача и замена полиса ОМС, регистрация на
портале Госуслуг. МФЦ в «зеленой» зоне работают без ограничений. Использование
масок при посещении центров госуслуг во всех районах Ленинградской области
обязательно.
Согласно
документу, в области запрещены спортивные и физкультурные мероприятия.
Исключение — соревнования для видов спорта с численностью одной команды до 18
человек, при условии, что в помещении будет находиться не более 1 человека на 4
кв. м и в целом не более 36 участников соревнований. Также разрешены командные
соревнования на улице — до 80 участников. При этом количество посетителей таких
соревнований не должно превышать 50% общей вместимости мест их проведения.
Напомним, что на сегодняшний день распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:
• в первой
(«красной») - Всеволожский, Выборгский, Гатчинский и Приозерский районы;
• во второй
(«желтой») зоне – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский,
Тихвинский, Сланцевский и Лужский районы;
• в третьей
(«зеленой») зоне – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский,
Кингисеппский и Сосновый Бор.