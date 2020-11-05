Новые ограничения для жителей Ленинградской области

Сегодня Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения в постановление (https://lenobl.ru/ru/dokumenty/opublikovanie-pravovyh-aktov/oficialno-opublikovanie-npa-s-10-iyunya-2013-goda/oficialnoe-opublikovanie-pravovyh-aktov-leningradskoj-oblasti-s-10-iyu/), направленное на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Неработающим гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции, а работающим этой возрастной группы рекомендовано перейти на дистанционный режим. Для жителей, соблюдающих режим самоизоляции, разрешен поход в ближайший магазин, выгул собак - на расстоянии не более 100 метров от дома.

На свадьбах, банкетах, днях рождения и поминках одновременно могут находиться не более 18 человек при обязательном использовании средств индивидуальной защиты.

Еще одно ограничение коснется несовершеннолетних в возрасте до 14 лет — им запрещено посещать торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых.

В части оказания медицинской помощи в «красной» и «желтой» зонах плановая медицинская помощь в условиях стационара разрешена только пациентам с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка медпомощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровья, а также пациентам с травмами, острыми заболеваниями и обострением хронических заболеваний.

В части работы МФЦ постановлением внесены изменения, позволяющие жителям области оперативно получать ряд услуг. Центры «Мои документы» в «красной» и «желтой» зонах будут, как и прежде, работать по предварительной записи, но в них можно будет получить социально-значимые услуги без записи. К ним отнесены: регистрация рождения, оформление внутренних паспортов, выдача и замена полиса ОМС, регистрация на портале Госуслуг. МФЦ в «зеленой» зоне работают без ограничений. Использование масок при посещении центров госуслуг во всех районах Ленинградской области обязательно.

Согласно документу, в области запрещены спортивные и физкультурные мероприятия. Исключение — соревнования для видов спорта с численностью одной команды до 18 человек, при условии, что в помещении будет находиться не более 1 человека на 4 кв. м и в целом не более 36 участников соревнований. Также разрешены командные соревнования на улице — до 80 участников. При этом количество посетителей таких соревнований не должно превышать 50% общей вместимости мест их проведения.

Напомним, что на сегодняшний день распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:

• в первой («красной») - Всеволожский, Выборгский, Гатчинский и Приозерский районы;

• во второй («желтой») зоне – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Тихвинский, Сланцевский и Лужский районы;

• в третьей («зеленой») зоне – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский и Сосновый Бор.