Новый проект поможет бороться с мошенниками

Центр поддержки общественных инициатив (ЦПОИ) при поддержке Комитета по печати Ленинградской области запустил социальную кампанию по финансовому просвещению старшего поколения «Вместе против мошенников».

В ходе первой волны пандемии старшее поколение оказалось наиболее уязвимой категорией для мошенников. Пожилые остаются самыми беззащитными перед их уловками. Сейчас особенно важно защитить старшее поколение.

Информационная кампания «Вместе против мошенников» направлена на две ключевые группы: пожилых людей, не использующих Интернет, и молодое поколение, активное использующее социальные сети.

Главная идея проекта заключается в «обратном наставничестве», а именно в том, чтобы дети и внуки, пользуясь своими смартфонами и компьютерами, делились с людьми старшего поколения информацией, которая в доступной и понятной форме объясняет основные правила финансовой безопасности.

Для развития идеи «обратного наставничества» участники команды ЦПОИ создали социальный ролик «Бабушка на тренде». По словам режиссера ролика Антона Грачева, «все мы сталкиваемся с мошенниками: кто-то чаще, кто-то реже; никто, собственно, не защищён. Поэтому на стадии проработки главной мысли, посыла, мы с командой сценаристов пытались простроить такой образ, на который, чего уж душой кривить, мы сами бы равнялись. Бабушка на тренде - это некий собирательный образ мудреца». Кроме режиссера в креативную команду вошли Марина Насекина (оператор), Константин Червяков (запись звука на съёмочной площадке), Алексей Анашкин (монтажёр) и продюсер Ярослав Минин.

Совместно с экспертами регионального отделения ОНФ была создана социальная реклама, которая в доступной форме рассказывает пожилой аудитории об основных правилах финансовой безопасности и способах защиты.

«В современных экономических и пандемических условиях действия мошенников становятся все более изощренными, и особенно в отношении представителей старшего поколения. Формат стартовавшего проекта «Вместе против мошенников» способен охватить значительную часть граждан, причем не только экономически активного, но и молодежь. Молодое поколение, являющееся активным пользователем интернет-ресурсов, способно стать проводником крайне важной информации о способах защиты от мошенников для граждан. Только благодаря консолидации усилий всех неравнодушных и социально активных людей, а также масштабированию ресурсов для продвижения информации можно уберечь от неосмотрительных поступков людей и не дать им себя обмануть», - отметил эксперт ОНФ Ленинградской области Павел Студенцов.

Первые тиражи социальной рекламы вышли в свет благодаря партнеру акции – АО «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области», обеспечившему размещение рекламных модулей на 100 000 платежных квитанциях ЖКХ, которые поступили в почтовые ящики жителей Ленинградской области в начале ноября.

Уже сейчас на официальном сайте кампании вместепротивмошенников.рф собраны памятки и алгоритмы самопомощи, позволяющие распознать мошенников и обратиться за помощью на горячую линию проекта. Эти материалы можно распечатать и передать человеку, которому сложно воспринимать информацию в электронном виде. Также памятки и методички можно распространять среди тех, у кого нет компьютера и смартфона.

Центр поддержки общественных инициатив приглашает партнеров присоединиться к акции для распространения плакатов в организациях и учреждениях, работающих с людьми старшего поколения.

А самый простой способ предупредить мошенничество и улучшить настроение - лично позвонить своим бабушкам и дедушкам.

Фото с сайта вместепротивмошенников.рф