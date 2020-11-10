Каким россияне видят основной источник дохода на пенсии

В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех регионов страны. "27 процентов в качестве основного источника дохода на пенсии указали работу или подработку. Каждый четвертый рассчитывает в большей мере на государственную пенсию - 25 процентов. 12 процентов россиян основой своего благосостояния в будущем назвали личные сбережения, два процента рассчитывают на помощь детей. Еще 3 процента в качестве источника дохода в почтенном возрасте указали вложения в НПФ", - говорится в исследовании.

К 2023 году средний размер пенсии в России составит 19 300 рублей.

Любопытно, что опрошенные социологами люди старше 45 лет чаще рассчитывают на государственную пенсию - таких набралось 32 процента в этой возрастной группе. Также те, чей уровень дохода высок, планируют жить на личные сбережения: 9 процентов среди респондентов с зарплатой до 30 тысяч рублей и 20 процентов - среди тех, чей заработок начинается от 80 тысяч в месяц.

В среднем житель России достойной считает пенсию 40000 рублей. При этом мужчины называет цифру чуть большую, нежели женщины: 41300 и 38500 рублей, соответственно.

Данные разнятся и в зависимости от города. Так, в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Красноярске и Иркутске называют суммы от 44500 рублей в столице до 40400 в сибирском городе. Жители Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Ростова-на-Дону, Томска, Новосибирска и Рязани чуть скромнее и озвучивают размер пенсий от 39900 рублей до 39000.

Кстати, отмечают эксперты, представления о достойном уровне пенсии растут с увеличением возраста: молодые люди до 24 лет называют сумму 34100 рублей, а те, кому перевалило за 45 - 41800 рублей.

«Российская газета» https://rg.ru/

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