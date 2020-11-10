Каким россияне видят основной источник дохода на пенсии

В опросе сервиса SuperJob приняли участие
экономически активные граждане из всех регионов страны. "27 процентов в
качестве основного источника дохода на пенсии указали работу или подработку.
Каждый четвертый рассчитывает в большей мере на государственную пенсию - 25
процентов. 12 процентов россиян основой своего благосостояния в будущем назвали
личные сбережения, два процента рассчитывают на помощь детей. Еще 3 процента в
качестве источника дохода в почтенном возрасте указали вложения в НПФ", -
говорится в исследовании.
К 2023 году средний размер пенсии в России
составит 19 300 рублей.
Любопытно, что опрошенные социологами люди
старше 45 лет чаще рассчитывают на государственную пенсию - таких набралось 32
процента в этой возрастной группе. Также те, чей уровень дохода высок,
планируют жить на личные сбережения: 9 процентов среди респондентов с зарплатой
до 30 тысяч рублей и 20 процентов - среди тех, чей заработок начинается от 80
тысяч в месяц.
В среднем житель России достойной считает
пенсию 40000 рублей. При этом мужчины называет цифру чуть большую, нежели
женщины: 41300 и 38500 рублей, соответственно.
Данные разнятся и в зависимости от города.
Так, в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Красноярске и
Иркутске называют суммы от 44500 рублей в столице до 40400 в сибирском городе.
Жители Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Ростова-на-Дону, Томска, Новосибирска и
Рязани чуть скромнее и озвучивают размер пенсий от 39900 рублей до 39000.
Кстати, отмечают эксперты, представления о
достойном уровне пенсии растут с увеличением возраста: молодые люди до 24 лет
называют сумму 34100 рублей, а те, кому перевалило за 45 - 41800 рублей.
«Российская газета» https://rg.ru/
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