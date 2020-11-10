Лайфхаки от Почты России в преддверии сезона распродаж

- К распродажам стоит готовиться заранее. Таким образом у вас будет достаточно времени для составления списка необходимого, чтобы спонтанно не накупить лишнего и не навредить семейному бюджету. Кроме того, у вас будет время, чтобы ознакомиться с отзывами об интернет-магазине, продавце, товаре и сравнить цены на данный товар на нескольких площадках.

- Выбирайте для покупок крупные площадки. Проверенные продавцы берегут свою репутацию и заинтересованы в том, чтобы клиент остался доволен. Если вы впервые заказываете у частного лица, не совершайте предоплату, чтобы избежать возможного мошенничества. Вы можете воспользоваться услугой наложенного платежа с описью вложения – и оплатить товар уже по факту его получения, сверив содержимое с тем, что было заявлено продавцом.

- Внимательно проверяйте адрес доставки. Индекс, который соответствует вашему адресу, можно уточнить на официальном сайте Почты России pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.

- При выборе способа получения старайтесь выбирать отслеживаемую доставку. Это позволит следить за этапами доставки почтового отделения с помощью мобильного приложения или на официальном сайте Почты России. Если заказ сделан в зарубежном интернет-магазине, информация о его перемещении будет предоставляться с момента его прибытия на территорию нашей страны. Почта России напрямую обменивается информацией с иностранными почтовыми администрациями, с федеральной таможенной службой, что гарантирует актуальность и достоверность информации, представленной в трекинге.

- Сократить время получения посылки, не требующей оплаты, позволяет простая электронная подпись. После подключения сервиса клиенту не нужно предъявлять паспорт и заполнять бумажные извещения. Оформить упрощенное получение отправлений можно как в почтовом отделении, один раз заполнив заявление, так и на сайте Почты России. После этого при получении заказных писем, посылок и мелких зарубежных пакетов пользователи сервиса называют оператору код, который будет отправлен на мобильный телефон клиента в виде SMS.

- Старайтесь вскрывать ценные посылки в почтовом отделении в присутствии почтовых сотрудников. В случае подмены вложения или его повреждения на месте будет составлен акт, который позволит вам получить компенсацию.

- Оформляйте доставку посылок на дом, чтобы получать почтовые отправления в удобное время и без риска для здоровья. Услуга предоставляется для почтовых отправлений весом до 31 килограмма с отслеживанием, не требующих оплаты при получении и без таможенных платежей. Стоимость доставки составляет 100 рублей с учетом НДС за одно отправление.