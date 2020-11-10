Лайфхаки от Почты России в преддверии сезона распродаж

- К распродажам стоит
готовиться заранее. Таким образом у вас будет достаточно времени для
составления списка необходимого, чтобы спонтанно не накупить лишнего и не
навредить семейному бюджету. Кроме того, у вас будет время, чтобы ознакомиться
с отзывами об интернет-магазине, продавце, товаре и сравнить цены на данный
товар на нескольких площадках.
- Выбирайте для покупок
крупные площадки. Проверенные продавцы берегут свою репутацию и заинтересованы
в том, чтобы клиент остался доволен. Если вы впервые заказываете у частного
лица, не совершайте предоплату, чтобы избежать возможного мошенничества. Вы
можете воспользоваться услугой наложенного платежа с описью вложения – и
оплатить товар уже по факту его получения, сверив содержимое с тем, что было
заявлено продавцом.
- Внимательно проверяйте
адрес доставки. Индекс, который соответствует вашему адресу, можно уточнить на
официальном сайте Почты России pochta.ru или в мобильном приложении Почты
России.
- При выборе способа
получения старайтесь выбирать отслеживаемую доставку. Это позволит следить за
этапами доставки почтового отделения с помощью мобильного приложения или на
официальном сайте Почты России. Если заказ сделан в зарубежном
интернет-магазине, информация о его перемещении будет предоставляться с момента
его прибытия на территорию нашей страны. Почта России напрямую обменивается
информацией с иностранными почтовыми администрациями, с федеральной таможенной
службой, что гарантирует актуальность и достоверность информации,
представленной в трекинге.
- Сократить время
получения посылки, не требующей оплаты, позволяет простая электронная подпись.
После подключения сервиса клиенту не нужно предъявлять паспорт и заполнять
бумажные извещения. Оформить упрощенное получение отправлений можно как в
почтовом отделении, один раз заполнив заявление, так и на сайте Почты России.
После этого при получении заказных писем, посылок и мелких зарубежных пакетов
пользователи сервиса называют оператору код, который будет отправлен на
мобильный телефон клиента в виде SMS.
- Старайтесь вскрывать
ценные посылки в почтовом отделении в присутствии почтовых сотрудников. В
случае подмены вложения или его повреждения на месте будет составлен акт,
который позволит вам получить компенсацию.
- Оформляйте доставку
посылок на дом, чтобы получать почтовые отправления в удобное время и без риска
для здоровья. Услуга предоставляется для почтовых отправлений весом до 31
килограмма с отслеживанием, не требующих оплаты при получении и без таможенных
платежей. Стоимость доставки составляет 100 рублей с учетом НДС за одно отправление.