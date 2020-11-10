«Поэзия воды»: несколько фотовзглядов на одну из четырёх стихий

Вдохновлённый водными просторами нашей страны, автор представил замечательные виды и пейзажи Ладоги, острова Коневец, Сахалина, Дальнего Востока.

Стихия воды — один из четырех элементов мироздания, основа всего живого. Едва ли не самая изменчивая и пластичная из субстанций, вода всегда привлекала внимание учёных, художников, поэтов. Вода может быть твёрдой, жидкой или газообразной. Она может явить себя человеку ледяной пустыней или бескрайним океанским простором, быстрой, сверкающей на солнце горной рекой или спокойным равнинным озером.

Вода даёт повод не только для созерцания красот природы: она способна привести человека в состояние умиротворения и спокойствия или придать ему сил, уверенности и бесстрашия.

Вода — это настоящая магия природы, заключённая в ней и вполне ощутимая физически философия и поэзия человеческого бытия. Именно эту поэтическую сторону воды увидел и отобразил в своих снимках вдумчивый фотохудожник Павел Гусаков.

Выставка фотографий «Поэзия воды» Павла Гусакова открыта в медиатеке библиотеки им. А.И. Куприна до 29 ноября 2020 года.