900 цифровых профессионалов появятся в Ленинградской области

Популярны также курсы по работе с большими объемами данных, программированию, цифровому и промышленному дизайну, системному администрированию.

«Обучение цифровой профессии — это не только повышение своего рейтинга на рынке труда, но и расширение кругозора, интересное хобби, возможность работать удаленно», — комментирует администратор регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» Оксана Козырева.

В общей сложности, регистрацию на федеральной платформе прошли более 2,5 тысяч жителей 47-го региона. 900 из них записались на образовательные IT-курсы и начали обучение по одной из 22 цифровых компетенций.

72-часовое обучение проходит полностью в дистанционном формате. После успешного освоения программы все слушатели получат документы о повышении квалификации. Стоимость обучения будет возмещаться образовательным организациям из средств федерального бюджета.

Напомним, персональные цифровые сертификаты на обучение IT-профессиям предоставляются в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Эта программа стартовала в ноябре 2019 года в пяти пилотных регионах. Полезные цифровые навыки тогда бесплатно освоили 5000 человек.