900 цифровых профессионалов появятся в Ленинградской области

Популярны также курсы по
работе с большими объемами данных, программированию, цифровому и промышленному
дизайну, системному администрированию.
«Обучение цифровой
профессии — это не только повышение своего рейтинга на рынке труда, но и
расширение кругозора, интересное хобби, возможность работать удаленно», —
комментирует администратор регионального проекта «Кадры для цифровой экономики»
Оксана Козырева.
В общей сложности,
регистрацию на федеральной платформе прошли более 2,5 тысяч жителей 47-го
региона. 900 из них записались на образовательные IT-курсы и начали обучение по
одной из 22 цифровых компетенций.
72-часовое обучение
проходит полностью в дистанционном формате. После успешного освоения программы
все слушатели получат документы о повышении квалификации. Стоимость обучения
будет возмещаться образовательным организациям из средств федерального бюджета.
Напомним, персональные
цифровые сертификаты на обучение IT-профессиям предоставляются в рамках
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта
«Цифровая экономика». Эта программа стартовала в ноябре 2019 года в пяти
пилотных регионах. Полезные цифровые навыки тогда бесплатно освоили 5000
человек.