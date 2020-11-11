Ограблен ювелирный магазин «Кредо-Приорат» на Соборной

Вечером, ближе к закрытию, низкорослый худой человек в камуфляже и капюшоне влетел в магазин, перепрыгнул через прилавок и начал чистить полки с драгоценностями. В это время в магазине находились четыре продавца, ювелир и клиент ломбарда. Покупателей не было. По словам очевидцев, преступник был вооружен газовым пистолетом, он крикнул «Стоять!» и выстрелил в лицо продавцам. За поясом у него находился топор, который злоумышленнику пришлось расчехлить: витрина с золотыми цепочками оказалась на замке. Налетчик достал свой топор и разбил витрину.

Дымовая завеса, призванная задержать преступника, к сожалению, не сработала: он прихватил золото и скрылся. На все про все ушло не более минуты.

После нажатия тревожной кнопки охрана от УМВД прибыла в течение 2 минут 40 секунд, разминувшись с грабителем всего на минуту. Полицейская собака взяла след и довела до дворов. Дальнейшее пока неизвестно. Ведется следствие.

По данным администрации магазина, ущерб составил около 2 миллионов рублей. Главной добычей налетчика стали золотые цепи.