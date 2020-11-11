Ограблен ювелирный магазин «Кредо-Приорат» на Соборной

Вечером, ближе к закрытию, низкорослый
худой человек в камуфляже и капюшоне влетел в магазин, перепрыгнул через
прилавок и начал чистить полки с драгоценностями. В это время в магазине
находились четыре продавца, ювелир и клиент ломбарда. Покупателей не было. По
словам очевидцев, преступник был вооружен газовым пистолетом, он крикнул
«Стоять!» и выстрелил в лицо продавцам. За поясом у него находился топор, который
злоумышленнику пришлось расчехлить: витрина с золотыми цепочками оказалась на
замке. Налетчик достал свой топор и разбил витрину.
Дымовая завеса, призванная
задержать преступника, к сожалению, не сработала: он прихватил золото и скрылся.
На все про все ушло не более минуты.
После нажатия тревожной кнопки
охрана от УМВД прибыла в течение 2 минут 40 секунд, разминувшись с грабителем всего
на минуту. Полицейская собака взяла след и довела до дворов. Дальнейшее пока
неизвестно. Ведется следствие.
По данным администрации магазина,
ущерб составил около 2 миллионов рублей. Главной добычей налетчика стали
золотые цепи.