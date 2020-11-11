«Том Сойер Фест — Прибытково» закрывает сезон, но не прощается

Напомним, работы по
реставрации фасада дачи «адмирала» Прибыткова (сейчас - здание сельской
библиотеки) стартовали в деревне Прибытково 25 июля. Инициаторы и организаторы
реставрации — участники проекта по восстановлению исторической среды силами
волонтёров на средства спонсоров «Том Сойер Фест».
В связи с наступившими
холодами работы в Прибытково были приостановлены. Координаторы проекта выложили
на его страничке ВКонтакте отчёт о проделанной работе. «Мы с вами...» - с этих
слов начинается каждый пункт этого поистине исторического для всего Гатчинского
района документа. Такой оборот использован неслучайно, поскольку участие в
реставрации этого старинного дома приняли добровольцы и спонсоры не только из
Прибытково, но и со всего Гатчинского района и Санкт-Петербурга.
За минувшие месяцы волонтёры
успели сделать многое. Впервые за 120 лет были произведены замеры дома и
сделаны чертежи всех фасадов. Расчищен от старой краски целый фасад и частично
смежные фасады. Был укреплён главный фасад здания с проведением
противоаварийных работ. Волонтёры расчистили рамы главного фасада и одни из
исторических входных дверей (были отправлены в реставрационную мастерскую
«Рыбневъ» для дальнейшего восстановления и возвращения на историческое место).
Начаты работы по
восстановлению исторических витражей, сделанных по эскизам Врубеля.
Непосредственное участие в этом приняла краеведческая ячейка «Гэнгъ» из
Санкт-Петербурга, которая нашла подрядчиков и собрала средства на реставрацию
витражей. В данный момент уникальные витражи законсервированы. Также силами добровольцев
была законсервирована крыша, из-за протечки которой на протяжении нескольких
лет разрушались венцы здания, особенно над витражным окном. Как отмечают
координаторы проекта, эта часть дома нуждается в полной переборке, а сама
кровля в будущем должна быть полностью заменена.
Во время реставрационных
работ волонтёров ждали и неожиданные открытия. В частности, было обнаружено
утраченное крыльцо, зафиксированное на рисунке 1930-х годов, найдена потайная
дверь, обнаружена и расчищена латунная оконная фурнитура.
Во время реставрационного
сезона добровольцы проекта не только трудились, но и принимали участие в
разнообразных мероприятиях. В августе на даче «адмирала» Прибыткова состоялась
творческая встреча с краеведом Андреем Бурлаковым, на которой он рассказывал
про историю Прибытково и Гатчинского района. А в конце лета координаторы
проекта стали непосредственными участниками Эко-фестиваля в Приоратском парке в
Гатчине, где провели мастер-класс по расчистке двери дачи «адмирала» и
изготовлению деревянных «диванов» для отдыха посетителей парка.
Работы по реставрации
«адмиральской» дачи в деревне Прибытково будут продолжены в следующем году. А
пока, прощаясь на зиму, инициаторы проекта выражают огромную благодарность
всем, кто принимал участие в реставрации этого исторического дома в деревне
Прибытково - волонтерам, спонсорам, сотрудникам и кураторам проекта «Том Сойер
Фест - Прибытково», компании «Русский витраж», артели реставраторов «Рыбневъ»,
компании uppetit.ru, которая на протяжении всего сезона поставляла бесплатные
обеды волонтёрам, компании МТС и дизайнеру Артемию Лебедеву за финансирование
закупки пиломатериалов и бруса, федеральному спонсору «Том Сойер Фест» по всей
России, одному из крупнейших европейских DIY-ритейлеров «Леруа Мерлен»,
объединению «Гэнгъ» и волонтёрам из компании «Газпром нефть».
Фото со страницы ВКонтакте «Том Сойер Фест - Прибытково (Гатчинский район)»