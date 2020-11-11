«Том Сойер Фест — Прибытково» закрывает сезон, но не прощается

Напомним, работы по реставрации фасада дачи «адмирала» Прибыткова (сейчас - здание сельской библиотеки) стартовали в деревне Прибытково 25 июля. Инициаторы и организаторы реставрации — участники проекта по восстановлению исторической среды силами волонтёров на средства спонсоров «Том Сойер Фест».

В связи с наступившими холодами работы в Прибытково были приостановлены. Координаторы проекта выложили на его страничке ВКонтакте отчёт о проделанной работе. «Мы с вами...» - с этих слов начинается каждый пункт этого поистине исторического для всего Гатчинского района документа. Такой оборот использован неслучайно, поскольку участие в реставрации этого старинного дома приняли добровольцы и спонсоры не только из Прибытково, но и со всего Гатчинского района и Санкт-Петербурга.

За минувшие месяцы волонтёры успели сделать многое. Впервые за 120 лет были произведены замеры дома и сделаны чертежи всех фасадов. Расчищен от старой краски целый фасад и частично смежные фасады. Был укреплён главный фасад здания с проведением противоаварийных работ. Волонтёры расчистили рамы главного фасада и одни из исторических входных дверей (были отправлены в реставрационную мастерскую «Рыбневъ» для дальнейшего восстановления и возвращения на историческое место).

Начаты работы по восстановлению исторических витражей, сделанных по эскизам Врубеля. Непосредственное участие в этом приняла краеведческая ячейка «Гэнгъ» из Санкт-Петербурга, которая нашла подрядчиков и собрала средства на реставрацию витражей. В данный момент уникальные витражи законсервированы. Также силами добровольцев была законсервирована крыша, из-за протечки которой на протяжении нескольких лет разрушались венцы здания, особенно над витражным окном. Как отмечают координаторы проекта, эта часть дома нуждается в полной переборке, а сама кровля в будущем должна быть полностью заменена.

Во время реставрационных работ волонтёров ждали и неожиданные открытия. В частности, было обнаружено утраченное крыльцо, зафиксированное на рисунке 1930-х годов, найдена потайная дверь, обнаружена и расчищена латунная оконная фурнитура.

Во время реставрационного сезона добровольцы проекта не только трудились, но и принимали участие в разнообразных мероприятиях. В августе на даче «адмирала» Прибыткова состоялась творческая встреча с краеведом Андреем Бурлаковым, на которой он рассказывал про историю Прибытково и Гатчинского района. А в конце лета координаторы проекта стали непосредственными участниками Эко-фестиваля в Приоратском парке в Гатчине, где провели мастер-класс по расчистке двери дачи «адмирала» и изготовлению деревянных «диванов» для отдыха посетителей парка.

Работы по реставрации «адмиральской» дачи в деревне Прибытково будут продолжены в следующем году. А пока, прощаясь на зиму, инициаторы проекта выражают огромную благодарность всем, кто принимал участие в реставрации этого исторического дома в деревне Прибытково - волонтерам, спонсорам, сотрудникам и кураторам проекта «Том Сойер Фест - Прибытково», компании «Русский витраж», артели реставраторов «Рыбневъ», компании uppetit.ru, которая на протяжении всего сезона поставляла бесплатные обеды волонтёрам, компании МТС и дизайнеру Артемию Лебедеву за финансирование закупки пиломатериалов и бруса, федеральному спонсору «Том Сойер Фест» по всей России, одному из крупнейших европейских DIY-ритейлеров «Леруа Мерлен», объединению «Гэнгъ» и волонтёрам из компании «Газпром нефть».

Фото со страницы ВКонтакте «Том Сойер Фест - Прибытково (Гатчинский район)»