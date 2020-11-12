Пять самых важных дат для поступающих в колледжи в 2021 году

Вот
пять самых важных дат для абитуриентов из него.
Не
позднее 1 марта - образовательная организация должна
разместить на своем сайте и информационном стенде правила приема, условия для «платников»
и бюджетников, перечень вступительных испытаний и доступных специальностей и
профессий.
Не
позднее 1 июня - будет опубликовано общее количество
мест по каждой специальности: и для «платников» и для бюджетников. Правила
подачи и рассмотрения апелляций, информация о количестве мест в общежитии.
Не
позднее 20 июня - начинается прием документов.
До
10 августа - идет прием заявления на направления, которые
требуют дополнительных вступительных испытаний.
До
15 августа - идет прием документов на очную форму обучения. (Он
продлевается до 25 ноября при наличии свободных мест).
Это уже третий
опубликованный за осень документ, в котором устанавливается порядок приема в
образовательные организации. Ранее Минпросвещения опубликовало новый порядок
приема детей в школы. А Минобрнауки - изменило порядок приема в вузы. И во всех
документах есть значительные новшества.
Какие изменения нужно
учитывать поступающим в колледжи и техникумы в 2021 году? Для «Российской
газеты» это комментирует замдиректора Центра профессионального образования и
систем квалификаций ФИРО РАНХиГС Светлана Осадчева.
- Надо сказать, что из-за
ситуации с пандемией временный порядок приема в колледжи министерство
просвещения опубликовало еще в мае 2020 года - но он, по сути, «работал» всего
несколько месяцев. Сейчас опубликован новый документ, рассчитанный уже до 2027
года. Раньше все подобные приказы были бессрочными.
Что принципиально нового?
Во-первых, есть технические моменты. Например, абитуриент должен подписать
согласие на обработку персональных данных. Во-вторых, расширен перечень
индивидуальных достижений, которые дают преимущество при поступлении. Это
победа в Олимпийских играх, чемпионатах и первенствах Европы, чемпионатах
WorldSkills и т.д.
В-третьих, расширен перечень
специальностей, при поступлении на которые проводятся дополнительные
вступительные испытания. Раньше в нем было 44 направления: все, что связано с
физкультурой, медициной, пожарной безопасностью и чрезвычайными ситуациями.
Плюс творческие направления - балет, актерское искусство, музыкальное и т.д.
Сейчас сюда добавилась еще одна дисциплина - это "театральная и
аудиовизуальная техника". По всем остальным специальностям и профессиям,
которые в этот список не входят, в колледжах и техникумах по-прежнему будет
проводиться конкурс аттестатов. Принцип простой: у кого оценки лучше - тот
получает больше шансов на бюджетное место.
А самое главное изменение
в том, что до 2027 года закреплен новый порядок подачи заявлений на
поступление. Его теперь абитуриент может подать не только лично в приемную
комиссию, но и в электронном виде - через сайт образовательной организации,
если он предусматривает такой функционал. Через цифровые порталы региональных и
муниципальных госуслуг. И даже просто по электронной почте. И для ребят,
которые живут в другом городе, это гораздо удобнее.
"Российская газета" https://rg.ru/
Фото pixabay.com