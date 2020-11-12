В каких случаях COVID-19 можно лечить в домашних условиях?

Решение понятное:
количество ежедневно регистрируемых новых случаев велико, а избытка коек в
специализированных стационарах не наблюдается. COVID-19 лечится долго,
несколько недель, даже если обошлось без серьезных осложнений. Поэтому
неправильно занимать место в больничной палате, когда пациент явно пошел на
поправку, ведь оно может понадобиться тяжелому больному.
При этом сразу встает
вопрос: как четко разграничить, когда больного должны везти в стационар под
круглосуточное наблюдение медиков, когда его выписывают из больницы и когда он
с самого начала остается лечиться дома?
Конечно, решение в каждом
случае принимает врач. Но и самому человеку не мешает запомнить - ну, так, на
всякий случай - алгоритмы действий во всех этих ситуациях.
Когда
ехать в больницу
Сначала о госпитализации.
Минздрав установил четкие критерии: высокая температура, которая держится не
менее трех дней, снижение уровня насыщения крови кислородом ниже 96% (этот
показатель измеряют с помощью специального прибора - пульсоксиметра). А также если
есть поражение легких, подтвержденное с помощью КТ, МРТ, рентгенографии. Самого
больного должно насторожить, если у него появляются такие симптомы, как одышка,
учащенное дыхание в состоянии покоя.
Когда
оставаться дома
Согласно новой версии
рекомендаций, взрослые больные при легком и среднетяжелом течении заболевания
лечатся на дому. Все время лечения человек должен соблюдать самоизоляцию.
Критерий для ее окончания - два последовательно сделанных теста на коронавирус
(метод ПЦР) показали отрицательный результат. На амбулаторном лечении пациента
должны обеспечить ежедневным медицинским наблюдением, в том числе
дистанционным. Пациент считается здоровым, если помимо отрицательных анализов у
него нормализуется температура тела - не выше 37,2, а также восстанавливается
уровень оксигенации - не менее чем 96%.
Скорая
помощь
Сергей Багненко, главный
внештатный специалист по скорой помощи Минздрава России, академик РАН:
- Сейчас служба скорой
помощи работает с запредельной нагрузкой. Понятно, что во время эпидемии, когда
уровень заболеваемости высок, именно врачам "скорой" приходится
держать удар. И все-таки я должен сказать, что у нас очень много избыточных
вызовов, и это осложняет и без того непростую ситуацию. Пока бригада
разбирается с нетяжелыми случаями, кто-то, оказавшийся действительно в
критическом состоянии, может помощи и не дождаться.
Избыточные вызовы - это
вообще наша болезнь. Мы были так воспитаны еще с советских времен: если что-то
не то со здоровьем - самое простое не идти в поликлинику, где очереди, запись к
врачу и так далее, а вызвать "скорую", и она безотказно приедет,
поможет.
Что
делать, если вы столкнулись с коронавирусом
Но ведь служба скорой
помощи - это экстренная медицина, и главная ее задача - помогать пациентам,
которые находятся в жизнеугрожающем состоянии. Скорая помощь - это мощная
бригада, это минимум два медработника, это автомобиль с оборудованием,
предназначенным прежде всего для оказания экстренной помощи, когда фактор
времени для пациента - решающий. Не случайно же мы принимали этот норматив -
бригада должна быть у постели больного в течение 20 минут. В порядке,
определяющем работу службы, перечислены состояния, когда необходима именно
"скорая": угроза инфаркта или инсульта, потеря сознания, нарушение
дыхания, тяжелые травмы, ожоги, острые отравления.
И другое дело - когда,
например, у больного вирусная инфекция. Да, у него высокая температура, но без
нарушения дыхания, без других тяжелых проявлений - тут 20-минутный интервал для
приезда совсем не обязателен. Тут вполне справится врач неотложной помощи - для
ее оказания определен двухчасовой интервал после вызова. И это нормально.
Если состояние больного
таково, что нет угрозы его жизни, такой вызов должен быть переадресован в
поликлинику, в неотложку, и к больному придет дежурный врач. Тем более
поликлиники налаживают сейчас и дистанционное общение - доктор сделает
встречный звонок, успокоит, сделает назначение. И если понадобится срочный
визит, придет по вызову лично.
Я считаю, что нам нужно
разъяснять все это людям. И призываю не вызывать «скорую» по неоправданным
поводам.
Надо
знать
Несколько
простых вопросов о лечении дома
Нужен ли мне
пульсоксиметр?
Необязательно, но все же
если есть возможность (прибор для домашнего применения стоит от 2 до 5 тысяч
рублей), лучше приобрести его в аптеке. Об ухудшении состояния легких может
говорить одышка, а также учащение цикла вдох-выдох. Но до этого лучше не доводить
- с помощью прибора можно отследить ухудшение показателя насыщения крови
кислородом в тех случаях, когда больной не будет ощущать никаких неприятных
симптомов.
Оксиметрия - одно из
ключевых исследований при COVID-19, пульсоксиметры должны быть в укладке бригад
скорой помощи, а также у участковых и дежурных терапевтов, которые общаются с
больными на дому.
Могу
ли я сам попить какие-нибудь лекарства?
Реклама довольно
агрессивна: нам предлагают «поддержать» иммунную систему, пропить
противовирусные «от широкого спектра патогенов» и так далее. Но заниматься
самолечением опасно: все препараты, включенные минздравом в рекомендации, -
совсем не безобидны и могут вызвать осложнения. Все они относятся к разряду
рецептурных, то есть аптеки должна продавать их по назначению врача.
Медики разрешают
пациентам самостоятельно только симптоматическую (облегчающую неприятные
симптомы) терапию: жаропонижающее (парацетамол) при высокой температуре,
назальные капли и спреи (для облегчения дыхания), даже лекарства от кашля
должен рекомендовать врач. В остальном - лечение любой вирусной инфекции
предполагает постельный режим, обильное теплое питье (для снижения
интоксикации), а также прием витаминных препаратов.
А
что с витаминами?
Помимо приема витамина С,
традиционно назначаемого для профилактики и комплексного лечения ОРВИ, врачи
рекомендуют защищаться от COVID-19, принимая препараты витамина D, а также
микроэлементы - цинк и селен. Только что опубликованные результаты исследования
университетской больницы Marque s de Valdecilla в Испании показали, что у более
80% пациентов с COVID-19 дефицит витамина D. Подобное исследование было
проведено и в России в Первом МГМУ имени Сеченова. Ученые установили четкую
зависимость: при дефиците цинка и селена болезнь протекала тяжелее. Вывод:
цинк, селен и витамин D необходимы и для профилактики COVID-19, и для его
лечения с самого начала болезни, так как играют важную роль в активизации
иммунной системы. Доза зависит от уровня дефицита этих компонентов, который
определяют с помощью анализа крови.
Инфографика
"РГ" / Александр Чистов / Ирина Невинная
Российская газета www.rg.ru